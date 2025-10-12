Buscadoras por la Paz Sonora suman tres hallazgos

Las integrantes de las Buscadoras por la Paz en Sonora, tuvieron otra búsqueda positiva este fin de semana al localizar un cuerpo semienterrado rumbo a la carretera de nombre Mina Los Pilares, cerca de la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el municipio de Hermosillo, informó Cecilia Delgado Grijalva, vocera del colectivo.

“Cerca de esta carretera se localizó el cuerpo sin vida de un masculino, el cual estaba semienterrado, y tiene un tiempo aproximado de fallecimiento de un año, además presenta maniatamiento en la espalda y cinta metálica cubriendo totalmente la cabeza”, detalló Delgado Grijalva.

A lo anterior también se le sumó que el cuerpo presenta la ausencia de ambos pies derivado de lesiones post mortem caudados por fauna, y el colectivo también describió como características físicas que contaba con el cabello negro y dentadura completa.

Entre las prendas y objetos encontrados se destaca una camiseta tipo polo de color azul marino, un bóxer de color aparentemente verde que probablemente era originalmente negro, un pantalón tipo jogger marca Thinner de talla 11, y unas calcetas con el logotipo de la marca Nike.

Las Buscadoras por la Paz en Sonora también indicaron que la información recabada en el lugar del hallazgo es solamente de carácter preliminar, aclarando que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y los estudios forenses, quienes determinen la identidad de la víctima y la causa legal de muerte.

En tan solo 12 días de octubre, el colectivo Buscadoras por la Paz, han tenido otros dos hallazgos positivos, reportados el 3 y 4 de este mes en los municipios de Arizpe y Cananea, donde en el primero la localización se trató de una persona con vida, mientras que en el segundo caso podrá regresar con su familia para tener un lugar donde descansar.