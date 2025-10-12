SEC: Sí habrá clases este lunes en todos los niveles educativos

Este lunes sí habrá clases oficiales en todos los planteles del estado, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, luego de que el viernes la Coordinación de Protección Civil, contemplara la posibilidad de una suspensión debido al paso del ciclón Raymond y Priscila.

Luego de la disminución del riesgo por cambios meteorológicos, la Secretaría informó que seguirán indicaciones de la Coordinación de Protección Civil, quien determinó que no se veía la necesidad de llevar a cabo una suspensión de clases debido al pronóstico de escasa lluvia este lunes.

La SEC también hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes a las plataformas oficiales, e informó que tanto ellos como Protección Civil, son los que evalúan qué tan convenientes son las condiciones meteorológicas para determinar ausentismo. Sobre este tema, pidió también a la sociedad no difundir rumores sobre suspensión de clases, tal como se ha hecho con algunas publicaciones.

Hasta el momento la SEC no ha reportado daños materiales en los planteles de los municipios donde hubo una mayor presencia de lluvia, lo que indica que se espera contar con la asistencia de alrededor de 500 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas, más el Colegio de Bachilleres (Cobach) y la Universidad Tecnológica.

La última vez que se llegó a un acuerdo de suspensión de actividades académicas por cuestiones críticas de clima, entre la SEC y Protección Civil, fue a principios de septiembre por la presencia del huracán Lorena que también dejó grandes cantidades de agua.

En este mismo sentido, se hace el llamado a la comunidad en general para que tomen sus precauciones principalmente para quienes viven en comunidades donde se tenga que cruzar ríos o arroyos para poder llegar a otro punto como la escuela.