  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 12 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

SEC: Sí habrá clases este lunes en todos los niveles educativos

Se hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes a las plataformas oficiales

Oct. 12, 2025
La SEC también hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes a las plataformas oficiales
La SEC también hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes a las plataformas oficiales

Este lunes sí habrá clases oficiales en todos los planteles del estado, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, luego de que el viernes la Coordinación de Protección Civil, contemplara la posibilidad de una suspensión debido al paso del ciclón Raymond y Priscila.

Luego de la disminución del riesgo por cambios meteorológicos, la Secretaría informó que seguirán indicaciones de la Coordinación de Protección Civil, quien determinó que no se veía la necesidad de llevar a cabo una suspensión de clases debido al pronóstico de escasa lluvia este lunes.

La SEC también hizo un llamado a no caer en noticias falsas y estar pendientes a las plataformas oficiales, e informó que tanto ellos como Protección Civil, son los que evalúan qué tan convenientes son las condiciones meteorológicas para determinar ausentismo. Sobre este tema, pidió también a la sociedad no difundir rumores sobre suspensión de clases, tal como se ha hecho con algunas publicaciones.

Hasta el momento la SEC no ha reportado daños materiales en los planteles de los municipios donde hubo una mayor presencia de lluvia, lo que indica que se espera contar con la asistencia de alrededor de 500 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas, más el Colegio de Bachilleres (Cobach) y la Universidad Tecnológica.

La última vez que se llegó a un acuerdo de suspensión de actividades académicas por cuestiones críticas de clima, entre la SEC y Protección Civil, fue a principios de septiembre por la presencia del huracán Lorena que también dejó grandes cantidades de agua.

En este mismo sentido, se hace el llamado a la comunidad en general para que tomen sus precauciones principalmente para quienes viven en comunidades donde se tenga que cruzar ríos o arroyos para poder llegar a otro punto como la escuela.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Buscadoras por la Paz Sonora suman tres hallazgos
Sonora

Buscadoras por la Paz Sonora suman tres hallazgos

Octubre 12, 2025

Tuvieron otra búsqueda positiva este fin de semana al localizar un cuerpo semienterrado rumbo a la carretera de nombre Mina Los Pilares

Bienestar hace recomendaciones de uso de tarjeta
Sonora

Bienestar hace recomendaciones de uso de tarjeta

Octubre 12, 2025

Pide cuidar y conservar el acuse para cualquier reclamación

Unison celebra 83 años con homenaje estudiantil y llamado a la renovación institucional
Sonora

Unison celebra 83 años con homenaje estudiantil y llamado a la renovación institucional

Octubre 12, 2025

La ceremonia incluyó presentaciones artísticas a cargo del Coro de Cámara de la Licenciatura en Música, bajo la dirección del maestro Héctor Acosta