Llenará Chacón Álamos de emociones, en FAOT

pise este viernes el escenario del), en la inauguración de toda una semana de bellas artes y cultura, las emociones estarán a flor de piel en cada asistente.

Es por eso que, al lanzar su invitación general para que acudan a Álamos en el arranque del FAOT 2023, el egresado del Estudio de Gran Ópera de Houston sostiene que van a sentir, a disfrutar de una gran música y él, humildemente, les brindará un regalito del alma, de paz, de alegría e incluso de sanación, que es lo que da la música.

A 10 AÑOS

Chacón ganó la medalla FAOT en el 2013. Diez años después regresa a la "Ciudad de los Portales" con una gran trayectoria, haber viajado por todo el mundo y haberse presentado en los mejores escenarios internacionales, incluso ante reyes de diversas naciones.

Sostiene que 2023 será un año muy especial para él ya que hará un papel que desde hace mucho se lo habían ofrecido y ahora ya se encuentra listo para interpretarlo.

Será en los meses de abril y mayo cuando debute en Aria of Kalaf, en la Ópera de Turandot, una obra en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Adami y Renato Simoni.

Según la historia, la ópera, inconclusa por la muerte de Puccini, fue completada por Franco Alfano y estrenada el 25 de abril de 1926 en La Scala de Milán.

"Es un papel difícil, muy importante para mí, que me lo han ofrecido por 15 años, pero no me sentía listo, sabía que tenía que cuidar mi voz, mi carrera, es un papel que tengo mucha ilusión de debutar", afirma.

OTROS PLANES

Entre sus planes para este año también se encuentran las presentaciones por varias partes del mundo como España, Estados Unidos y México.

Arturo Chacón, orgullosamente sonorense, se ha encargado de poner en alto el nombre del Estado en todo el mundo.

Actualmente es considerado uno de los más sobresalientes tenores de su generación y se ha establecido en el mundo de la ópera como uno de los más buscados en el género romántico, tanto italiano como francés.

Su talento le ha permitido presentarse en teatros y salas de concierto de mayor renombre en más de 30 países.

El tenor será el encargado de abrir la primera gala del Festival Alfonso Ortiz Tirado en su edición 2023, que se llevará a cabo este viernes.

Previo a su gran presentación arribó a la "Ciudad de los Portales" para prepararse y realizar los últimos ensayos junto al pianista Ángel Rodríguez, con quien se presentará en el escenario del Palacio Municipal del Álamos.