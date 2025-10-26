Llega más equipo a Navojoa para reforzar bacheo

Un rodillo compactador, vibrocompactadoras y cortadoras, fueron algunos de los equipos entregados por el Gobierno del Estado a Navojoa para reforzar el programa de bacheo que se encuentra en curso, uno de los temas más aclamados en la actualidad.

Fue el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien anunció la llegada de nuevo equipo al Ayuntamiento Municipal, el cual estará fortaleciendo las acciones de mejora vial con nueva maquinaria que permitirá avanzar más rápido y con mayor calidad en los trabajos de bacheo.

La primera autoridad municipal aseguró que son herramientas esenciales para el bacheo, pero también para pavimentación y reparación de caminos, lo que permitirá agilizar los trabajos que se encuentran en curso.

"Se trata de equipo entregado por el gobernado del Estado, Alfonso Durazo Montaño, que serán de gran utilidad en los trabajos que tenemos en curso, herramientas que impulsan la eficiencia y durabilidad en cada obra", detalló.

Pero también, Elías Retes precisó que con esta nueva maquinaria, se podrán ampliar las cuadrillas que se tienen para atender más rápido las necesidades que se han venido presentando.

"Estaremos informando sobre los trabajos que se están realizando y como se va avanzando, la idea es atender lo más rápido posible toda la demanda ciudadana que se nos está presentando", concluyó.

DATO:

El bacheo se ha convertido en el principal clamor social en las últimas semanas, en el que se ha señalado que hasta la mitad de las calles en Navojoa se encuentran dañadas.