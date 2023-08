Llaman a evitar malas vacunas contra garrapatas

En plena temporada donde las pulgas y garrapatas se vuelven más frecuentes en las mascotas, la médico veterinario de Navojoa Karla Coronado Rincón llamó a los propietarios a evitar las malas vacunas, como el caso de la Ivermectina, que termina por repercutir en la salud de las mascotas.

Explicó que los propietarios deben de buscar el producto más adecuado cuando se trate de infestación de pulgas y garrapatas, ir de acuerdo a la raza y el tamaño de la mascota y no utilizar alternativas menos costosas pero que puedan causar daño a la salud.

Señaló que puntualmente en el caso de la Ivermectina, hay registro de casos de intoxicación, además de provocar insuficiencias renales, hepáticas y problemas en el sistema nervioso de los animales, siendo más propensos a efectos adversos las razas de Pastores y Husky.

Recordó que esta vacuna se utiliza mucho en los perros, al ser fácil de adquirirse y sin tener una asesoría previa, como resultado de que los propietarios suelen alarmarse por el alto registro de rickettsia que hay en la actualidad, pero que al final puede llegar a ser perjudicial.

Sin embargo, la médico veterinario indicó que es importante acercarse a especialistas antes de medicar, pero también realizar las labores de fumigación semana a semana, así como la higiene del hogar, tareas claves para no tener infestación de garrapatas.

Por ello invitó a los propietarios a utilizar alternativas reales y funcionales, no dejarse guiar por productos baratos que terminen por dañar a las mascotas, sino buscar alguno que en verdad funcione como se requiere.

"Es importante aplicar productos que se nos informe que no tendrán efectos secundarios, como lo son pastillas, como productos de unción o algunos aceititos, incluso collares; no existe vacunación contra las garrapatas y la Ivermectina no es una opción", agregó.