Listo Seguridad Pública Navojoa para aplicar operativo radar

A partir de esta semana, la Comisaría de Seguridad Pública en Navojoa contempla el implementar el operativo radar, con la intención de reducir el exceso de velocidad, pero principalmente el detener el alto registro de accidentes viales, lo cual, ya ha dejado víctimas fatales.

Lázaro Parra Portillo, titular de Seguridad Pública Municipal, explicó que los elementos de tránsito ya cuentan con radar para medir los límites de velocidad en algunas vialidades, en el que los límites permitidos rondan entre los 40 y 60 kilómetros.

"Es una estrategia para aportar a la reducción de accidentes, se pretende aplicar en los puntos más conflictivos, donde se está detectando que la población excede los límites de velocidad", detalló.

Las vialidades con mayor índice de reportes por exceso de velocidad y que serán vigiladas con tecnología de radar incluyen la Pesqueira Norte, el bulevar J. Almada Oriente, la carretera a Álamos, la calle Yavaros, además de los accesos a los puentes elevados, la diagonal Juárez y los bulevares Obregón y Cuauhtémoc.

"Tenemos reportes constantes de autos que ingresan a la ciudad a exceso de velocidad, especialmente por los accesos norte y sur, con constantes accidentes en el que los más afectados son los motociclistas", lamentó.

Por parte de la Comisaría de Seguridad Publica, resaltó que se va a aplicar la ley sin distinciones, los límites de velocidad están bien definidos, por lo que quien los rebase será sancionado.

Dijo que esta acción responde a la creciente preocupación ciudadana por el comportamiento imprudente de muchos conductores, sobre todo en zonas escolares y cerca de los hospitales.