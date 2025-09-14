Bloquean Mayos carretera a Etchojoa

Luego de cuatro meses de permanecer en las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Etchojoa, integrantes de la tribu Yoreme Mayo bloquearon este domingo la carretera principal del municipio, ante el incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades federales.

Encabezados por Isidro Gocobachi Valenzuela, jefe Tribal del Pueblo de Etchojoa, e Indalecio Alcántar Neyoy, coordinador de Consejeros Tribales, recordaron que tiempo atras, habían accedido a liberar las oficinas del INPI con la esperanza de avanzar en el cumplimiento del Plan de Justicia Mayo, el cual lamentablemente no avanzó.

Denunciaron que ningún funcionario federal acudió a la zona como se acordó, a pesar de haber pactado reuniones presenciales con los representantes de la comunidad, en el que cuya demanda principal es la restitución de tierras ancestrales, revisión de los Ejidos y agua para sus tierras.

El bloqueo de la carretera se mantuvo de forma intermitente durante el domingo, en el que sentenciaron que forman parte de una serie de acciones que podrían escalar si no se cumple con los acuerdos previamente establecidos.

"Esta es solo una pequeña muestra de lo que hará la tribu Yoreme Mayo si el gobierno sigue ignorando nuestras demandas", advirtieron.

Las consignas plasmadas durante la protesta, iban dirigidas principalmente al gobierno federal encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum, a fin de ser escuchados.

Al lugar acudido el alcalde Arturo Robles Higuera para dialogar con los manifestantes y llegar a un posible acuerdo, sin embargo, consideraron que continuarán esta semana con más movilizaciones.