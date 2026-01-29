Liberan miles de alevines en la Presa del Mocúzari como una estrategia de repoblamiento

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cerca de 300 mil alevines de tilapia fueron liberados en la Presa del Mocúzari como parte de una estrategia de repoblamiento que busca reactivar la actividad pesquera y fortalecer la economía de las comunidades rurales del municipio de Álamos.

Este programa se realiza año con año, en coordinación entre autoridades municipales y estatales, sin embargo, este 2026, este cobra relevancia al no ser el agua un problema, debido a que la presa concentra más del 45 por ciento de su volumen total.

Según el alcalde Samuel Borbón Lara, la siembra de alevines forma parte de un programa impulsado con respaldo del Gobierno del Estado de Sonora, con el objetivo de aprovechar el potencial comercial de la tilapia, una de las especies con mayor demanda en el sur de la entidad.

La liberación de los ejemplares permitirá que en los próximos meses, el embalse incremente de manera significativa la presencia de esta especie, lo que se traducirá en mejores condiciones para los pescadores locales, quienes dependen de esta actividad como principal fuente de ingreso.

Cabe destacar que el verano pasado, la Presa del Mocúzari alcanzó un almacenamiento total de apenas el 1 por ciento, lo que provocó que la especie de tilapia prácticamente quedara escasa, volviendo necesario el trabajar en su repoblamiento.

Así mismo, autoridades municipales aseguraron que el repoblamiento no solo busca detonar la producción pesquera, sino también generar bienestar social, impulsar el consumo local y aportar a una recuperación sostenida de las cooperativas pesqueras de la comunidad.

El hecho fue definido como positivo por parte de los sectores pesqueros locales, en la búsqueda de evitar que familias tengan que migrar por la falta de empleo.

La Presa del Mocúzari mantiene un volumen de agua superior a los 500 millones de metros cúbicos.