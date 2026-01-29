Apicultores de Álamos piden apoyo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Integrantes del grupo Apicultores Unidos de Álamos manifestaron su inconformidad por la falta de apoyo de las autoridades federales y estatales al proyecto de "revivir" la actividad.

José Manuel Escobedo Prieto, dirigente de la agrupación, señaló que desde hace casi un año han solicitado ayuda para 200 colmenas nuevas, extractores de miel manuales y eléctricos, así como una estampadora de cera, entre otras necesidades.

Indicó que el grupo está conformado por productores de poblados comoTopiyeca, Cochibampo, Jerocoa, La Sierrita, La Higuera, entre otros, que buscan fortalecer la producción de miel y detonar un proyecto de desarrollo regional basado en una actividad sustentable.

"Queremos reactivar la apicultura, que en los años ochenta tuvo mucho auge, pero después cayó por el "coyotaje" y otros factores", señaló.

Destacó que es muy importante dicha actividad, ya que ofrece diversos beneficios, desde la producción de alimentos de alta calidad como la miel, jalea real y polen, hasta la polinización de plantas y la conservación de la biodiversidad.

"La apicultura se asocia únicamente con producción de miel, pero las abejas son fundamentales para un equilibrio del medio ambiente, ya que, al obtener el alimento de las flores, fomentan en las plantas la capacidad de fecundarse", explicó Escobedo Prieto.

"A pesar de todos estos beneficios, ha faltado voluntad y apoyo de la Secretaría de Agricultura Estatal, y precisamente por ello no nos hemos podido constituirnos formalmente como asociación civil, con lo que tendríamos acceso a programas federales y financiamientos adicionales", agregó.

FRASE

"Los productores alamenses se están desanimando, lamentablemente, porque el proyecto está estancado": José Manuel Escobedo