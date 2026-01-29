Expogan Sonora 2026 presenta cartelera del Palenque: ¿quiénes estarán?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Expogan Sonora 2026 ya calienta motores y promete ser una de las ediciones más espectaculares de los últimos años. En su edición número 41, ofrecerá una combinación de música, tradición ganadera, gastronomía regional y entretenimiento para toda la familia.

Del 22 de abril al 16 de mayo, la capital sonorense será sede de esta celebración que reúne a miles de visitantes locales y foráneos. Además de la exposición de ganado, juegos mecánicos, rodeo y antojitos típicos, uno de los principales atractivos será, como cada año, el Palenque de Hermosillo.

UNA CARTELERA PARA TODOS LOS GUSTOS

Este 29 de enero se reveló oficialmente la lista completa de artistas que se presentarán en el redondel del palenque, con la participación de reconocidas figuras de la música regional mexicana, pop y espectáculos familiares, incluyendo agrupaciones de talla internacional como Grupo Firme.

Durante la presentación, Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, destacó la importancia de esta edición:

"La Unión Ganadera está cumpliendo este año 90 años desde su inauguración, es algo muy significativo para nosotros. Quiero presumirles que Expogan se ha estado promocionando como la feria más grande y bonita del noroeste del país".

Por su parte, David López, representante de DLG Producciones, informó que los boletos ya se encuentran disponibles en línea, destacando que es una opción rápida y segura para asegurar el acceso a los conciertos más esperados.

ESTOS SON LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN

Espinoza Paz – 24 de abril

– 24 de abril Remmy Valenzuela – 25 de abril

– 25 de abril Los Parras y Diferente Nivel – 26 de abril

– 26 de abril Christian Nodal – 29 de abril

– 29 de abril Tombochio – 30 de abril

– 30 de abril Bely y Beto – 30 de abril

– 30 de abril Gerardo Ortiz y Joel Elizalde – 01 de mayo

– 01 de mayo Yuridia – 02 de mayo

– 02 de mayo Banda MS – 03 de mayo

– 03 de mayo Marisela – 05 de mayo

– 05 de mayo Juntos – 07 de mayo

– 07 de mayo Grupo Firme – 09 de mayo

– 09 de mayo Emmanuel y Mijares – 10 de mayo

– 10 de mayo Julio Álvarez – 12 y 13 de mayo

– 12 y 13 de mayo Edén Muñoz – 14 y 15 de mayo

– 14 y 15 de mayo Alejandro Fernández – 16 y 17 de mayo

Cabe destacar que este anuncio corresponde únicamente a los artistas del Palenque, ya que próximamente se darán a conocer los talentos que se presentarán en los demás escenarios de la feria.