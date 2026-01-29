  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Expogan Sonora 2026 presenta cartelera del Palenque: ¿quiénes estarán?

Los organizadores dieron a conocer quiénes serán las estrellas que estarán en el redondel más famoso del estado

Ene. 29, 2026
Julión Álvarez, Juntos, Bely y Beto y muchos artistas más vendrán a Hermosillo.
Julión Álvarez, Juntos, Bely y Beto y muchos artistas más vendrán a Hermosillo.

La Expogan Sonora 2026 ya calienta motores y promete ser una de las ediciones más espectaculares de los últimos años. En su edición número 41, ofrecerá una combinación de música, tradición ganadera, gastronomía regional y entretenimiento para toda la familia.

Del 22 de abril al 16 de mayo, la capital sonorense será sede de esta celebración que reúne a miles de visitantes locales y foráneos. Además de la exposición de ganado, juegos mecánicos, rodeo y antojitos típicos, uno de los principales atractivos será, como cada año, el Palenque de Hermosillo.

UNA CARTELERA PARA TODOS LOS GUSTOS

Este 29 de enero se reveló oficialmente la lista completa de artistas que se presentarán en el redondel del palenque, con la participación de reconocidas figuras de la música regional mexicana, pop y espectáculos familiares, incluyendo agrupaciones de talla internacional como Grupo Firme.

Durante la presentación, Juan Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, destacó la importancia de esta edición:

"La Unión Ganadera está cumpliendo este año 90 años desde su inauguración, es algo muy significativo para nosotros. Quiero presumirles que Expogan se ha estado promocionando como la feria más grande y bonita del noroeste del país".

Por su parte, David López, representante de DLG Producciones, informó que los boletos ya se encuentran disponibles en línea, destacando que es una opción rápida y segura para asegurar el acceso a los conciertos más esperados.

imagen-cuerpo

ESTOS SON LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN

  • Espinoza Paz – 24 de abril
  • Remmy Valenzuela – 25 de abril
  • Los Parras y Diferente Nivel – 26 de abril
  • Christian Nodal – 29 de abril
  • Tombochio – 30 de abril
  • Bely y Beto – 30 de abril
  • Gerardo Ortiz y Joel Elizalde – 01 de mayo
  • Yuridia – 02 de mayo
  • Banda MS – 03 de mayo
  • Marisela – 05 de mayo
  • Juntos – 07 de mayo
  • Grupo Firme – 09 de mayo
  • Emmanuel y Mijares – 10 de mayo
  • Julio Álvarez – 12 y 13 de mayo
  • Edén Muñoz – 14 y 15 de mayo
  • Alejandro Fernández – 16 y 17 de mayo

Cabe destacar que este anuncio corresponde únicamente a los artistas del Palenque, ya que próximamente se darán a conocer los talentos que se presentarán en los demás escenarios de la feria.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Apoyan proyectos ostrícolas en el sur de Sonora
Sonora

Apoyan proyectos ostrícolas en el sur de Sonora

Enero 29, 2026

Autoridades de IMIPAS logran acuerdos con cooperativas

Liberan miles de alevines en la Presa del Mocúzari como una estrategia de repoblamiento
Sonora

Liberan miles de alevines en la Presa del Mocúzari como una estrategia de repoblamiento

Enero 29, 2026

Autoridades municipales y estatales promovieron la actividad, como parte de las acciones para potencializar la producción de tilapia

Apicultores de Álamos piden apoyo
Sonora

Apicultores de Álamos piden apoyo

Enero 29, 2026

Quieren reactivar el sector, que tuvo mucho auge en los años ochenta, pero cayó debido al "coyotaje" y otros motivos