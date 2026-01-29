Apoyan proyectos ostrícolas en el sur de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) apoyará proyectos de cultivo de ostión, que buscan desarrollar varias cooperativas del sur de Sonora.

Justorio Valenzuela Maldonado, secretario de Proyectos Productivos del Gobierno Tradicional de El Júpare, que encabeza Marcos Moroyoqui Moroyoqui, informó que autoridades del instituto estuvieron en días pasados en esta región para evaluar el potencial de dicha actividad.

Dijo que en las reuniones se tomaron varios acuerdos como, por ejemplo, que las cooperativas que deseen trabajar el cultivo de ostión deberán estar regularizadas, contar con el permiso correspondiente y la certificación del cuerpo de agua donde se realizará la actividad acuícola.

"Es muy importante reunir todos estos requisitos, sobre todo el que tiene que ver con la calidad del agua, ya que el producto es para consumo humano", subrayó Valenzuela Maldonado.

Agregó que las unidades de producción ostrícolas requieren recursos de inversión, los cuales el IMIPAS puede ayudar a conseguirlos con los ayuntamientos y el Gobierno del Estado mediante convenios.

Mencionó que en las reuniones participaron representantes de las sociedades cooperativas Rebelión Yoreme, Alfredo Herrera Mesina, Batwetekia, Tosari Cuccho Boca del Río, Batwepo y Cauteve.

Valenzuela Maldonado resaltó que estos proyectos tienen más importancia, ante la escasez de especies y la crisis general de la pesca en el sur de Sonora.

Abundó que se pretende mejorar la productividad y sostenibilidad de la ostricultura, fomentar la creación de empleo y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas, además de fortalecer la cadena de valor del ostión, promoviendo prácticas responsables que contribuyan al cuidado del medio ambiente y al bienestar de las comunidades locales.