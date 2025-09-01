  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

La educación es la base para tener mejores seres humanos, considera alcalde de Navojoa

Jorge Elías Retes encabezó el arranque del ciclo escolar en Navojoa, en el que describió que la educación es el pilar de la sociedad

Sep. 01, 2025
La educación es la base para tener mejores seres humanos, considera alcalde de Navojoa

La educación es el pilar de la sociedad, en el que Navojoa es lo que es, gracias a los maestros y el desempeño de los alumnos, luchando por ser mejores seres humanos, describió el alcalde Jorge Elías Retes, en lo que fue el arranque oficial del nuevo ciclo escolar en Navojoa.

Tomando como sede la escuela secundaria Othón Almada, el munícipe se sumó al arranque del ciclo escolar 2025-2026, en el que hizo hincapié en que todo se puede alcanzar en la vida con disciplina, escuchando los consejos de los maestros y los padres de familia, en un mensaje dirigido a los estudiantes que iniciaron un nuevo ciclo.

Elías Retes mencionó que tan solo en Navojoa, se habla de más de 25 mil estudiantes de escuelas del nivel básico que regresan a las aulas, para quienes enfatizó que es posible forjar una vida de superación, abriéndose oportunidades en lo personal y como futuros profesionistas, cuando hay empeño y dedicación.

Como apoyo por parte del Ayuntamiento Municipal, realizó una pequeña donación al plantel, los cuales consistieron en palas, rastrillos, escobas, trapeadores, pintura e impermeabilizantes, además de contenedores para la basura.

Así mismo, hizo el compromiso de atender otro tipo de solicitudes que fueron planteadas por la Sociedad de Alumno del plantel, en un compromiso hecho ante el director Francisco Félix Mendívil y con beneficio directo a todo el alumnado.

El alcalde describió que Navojoa tiene muchas historias de superación, de jóvenes dedicados que se han desarrollado profesionalmente a base de la educación, tal es el caso de la joven Yanira Alvarado, quien logró una de las 30 becas para estudiar en Taiwán.

"Nosotros estamos trabajando para que el día de mañana haya las oportunidades aquí en Navojoa y no tengan que emigrar a otros lugares a trabajar", culminó.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Arranca sin contratiempo el nuevo ciclo escolar en la región del Mayo
Sonora

Arranca sin contratiempo el nuevo ciclo escolar en la región del Mayo

Septiembre 01, 2025

No se presentaron afectaciones, los pormenores se solucionaron en tiempo y forma para no impactar el regreso a clases

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui, hoy lunes 1 de septiembre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui, hoy lunes 1 de septiembre

Septiembre 01, 2025

Aunque hubo lluvias aisladas y un ligero incremento respecto al año pasado, la sequía persiste y los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic

Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado

Septiembre 01, 2025

Persistirán los efectos del monzón mexicano que en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará tormentas eléctricas