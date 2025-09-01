La educación es la base para tener mejores seres humanos, considera alcalde de Navojoa

La educación es el pilar de la sociedad, en el que Navojoa es lo que es, gracias a los maestros y el desempeño de los alumnos, luchando por ser mejores seres humanos, describió el alcalde Jorge Elías Retes, en lo que fue el arranque oficial del nuevo ciclo escolar en Navojoa.

Tomando como sede la escuela secundaria Othón Almada, el munícipe se sumó al arranque del ciclo escolar 2025-2026, en el que hizo hincapié en que todo se puede alcanzar en la vida con disciplina, escuchando los consejos de los maestros y los padres de familia, en un mensaje dirigido a los estudiantes que iniciaron un nuevo ciclo.

Elías Retes mencionó que tan solo en Navojoa, se habla de más de 25 mil estudiantes de escuelas del nivel básico que regresan a las aulas, para quienes enfatizó que es posible forjar una vida de superación, abriéndose oportunidades en lo personal y como futuros profesionistas, cuando hay empeño y dedicación.

Como apoyo por parte del Ayuntamiento Municipal, realizó una pequeña donación al plantel, los cuales consistieron en palas, rastrillos, escobas, trapeadores, pintura e impermeabilizantes, además de contenedores para la basura.

Así mismo, hizo el compromiso de atender otro tipo de solicitudes que fueron planteadas por la Sociedad de Alumno del plantel, en un compromiso hecho ante el director Francisco Félix Mendívil y con beneficio directo a todo el alumnado.

El alcalde describió que Navojoa tiene muchas historias de superación, de jóvenes dedicados que se han desarrollado profesionalmente a base de la educación, tal es el caso de la joven Yanira Alvarado, quien logró una de las 30 becas para estudiar en Taiwán.

"Nosotros estamos trabajando para que el día de mañana haya las oportunidades aquí en Navojoa y no tengan que emigrar a otros lugares a trabajar", culminó.