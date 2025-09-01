  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 1 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Arranca sin contratiempo el nuevo ciclo escolar en la región del Mayo

No se presentaron afectaciones, los pormenores se solucionaron en tiempo y forma para no impactar el regreso a clases

Sep. 01, 2025
Arranca sin contratiempo el nuevo ciclo escolar en la región del Mayo

Más de 55 mil alumnos de la región del Mayo volvieron este lunes a las aulas, en lo que fue el arranque del ciclo escolar 2025-2026, el cual se definió como un inicio tranquilo y sin contratiempos, describió el delegado regional de la SEC, Ramón Delgado Corral.

En los municipios de Quiriego, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez, que forman parte de la Delegación, explicó que en lo que fue el arranque del ciclo, no se presentaron reportes por robo o vandalismo, solo daños menores que lograron ser solucionados.

"En Bacobampo se presentaron problemas con la bomba de agua, pero se solucionó antes de iniciar con las clases; en Benito Juárez, también con problemas en la energía eléctrica, que de igual forma quedó solucionado; mientras que en Huatabampo, el alumnado de la escuela Fausto Topete fue asignado a la escuela Micaela, ya que esa escuela se va a derrumbar, pero podemos decir que se inició con el pie derecho", describió.

imagen-cuerpo

Para este nuevo ciclo escolar, explicó que el reto es que se logre una educación de calidad, que no falten maestros y se cumpla con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El funcionario estatal mencionó que en el transcurso de la semana, se estarán revisando las áreas de oportunidad que se vayan presentando en los planteles, tal como sucede en cada inicio de ciclo escolar, desde infraestructura, hasta

En cuanto al transporte escolar, informó que también se ha estado analizando ese tema, buscando el poder brindar rutas para que los estudiantes no tengan complicaciones al momento de acudir a las escuelas.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
La educación es la base para tener mejores seres humanos, considera alcalde de Navojoa
Sonora

La educación es la base para tener mejores seres humanos, considera alcalde de Navojoa

Septiembre 01, 2025

Jorge Elías Retes encabezó el arranque del ciclo escolar en Navojoa, en el que describió que la educación es el pilar de la sociedad

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui, hoy lunes 1 de septiembre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui, hoy lunes 1 de septiembre

Septiembre 01, 2025

Aunque hubo lluvias aisladas y un ligero incremento respecto al año pasado, la sequía persiste y los embalses Angostura, Novillo y Oviáchic

Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado
Sonora

Clima en Sonora hoy 1 de septiembre: Se esperan lluvias en todo el Estado

Septiembre 01, 2025

Persistirán los efectos del monzón mexicano que en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionará tormentas eléctricas