Arranca sin contratiempo el nuevo ciclo escolar en la región del Mayo

Más de 55 mil alumnos de la región del Mayo volvieron este lunes a las aulas, en lo que fue el arranque del ciclo escolar 2025-2026, el cual se definió como un inicio tranquilo y sin contratiempos, describió el delegado regional de la SEC, Ramón Delgado Corral.

En los municipios de Quiriego, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez, que forman parte de la Delegación, explicó que en lo que fue el arranque del ciclo, no se presentaron reportes por robo o vandalismo, solo daños menores que lograron ser solucionados.

"En Bacobampo se presentaron problemas con la bomba de agua, pero se solucionó antes de iniciar con las clases; en Benito Juárez, también con problemas en la energía eléctrica, que de igual forma quedó solucionado; mientras que en Huatabampo, el alumnado de la escuela Fausto Topete fue asignado a la escuela Micaela, ya que esa escuela se va a derrumbar, pero podemos decir que se inició con el pie derecho", describió.

Para este nuevo ciclo escolar, explicó que el reto es que se logre una educación de calidad, que no falten maestros y se cumpla con el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El funcionario estatal mencionó que en el transcurso de la semana, se estarán revisando las áreas de oportunidad que se vayan presentando en los planteles, tal como sucede en cada inicio de ciclo escolar, desde infraestructura, hasta

En cuanto al transporte escolar, informó que también se ha estado analizando ese tema, buscando el poder brindar rutas para que los estudiantes no tengan complicaciones al momento de acudir a las escuelas.