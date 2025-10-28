  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Jubilados del Issste exigen mejores servicios de salud

Hay muchos problemas, en cuanto a especialistas, insumos, infraestructura, traslados, medicinas, entre otras

Oct. 28, 2025
Jubilados del Issste exigen mejores servicios de salud

Ante el creciente deterioro de los servicios de salud, jubilados y pensionados del Issste del sur de Sonora hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para que atiendan a la brevedad esa situación.

Lo anterior, durante una reunión en Navojoa, encabezada por Antonio Torreblanca, dirigente estatal de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados "Elpidio Domínguez Castro", con coordinadores de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Cajeme, Guaymas y  Empalme.

Francisco Javier López García, dirigente de la Coalición en Navojoa, anunció que este jueves 30, en Hermosillo, plantearán la problemática a autoridades de la Subdelegación Estatal del Issste, junto con otras organizaciones de jubilados que se han sumado a la lucha. 

"Hay muchos problemas, en cuanto a especialistas, insumos, infraestructura, traslados, medicinas, cirugías, tiempos de consulta  y otros rubros, por lo que no se está cumpliendo con la prestación de servicios de calidad, como lo establecen la Constitución Mexicana, la Organización Mundial de la Salud y la Ley de Salud", señaló.

"No estamos criticando nada por criticar; hay logros y avances en algunos renglones, como la reciente entrega de ambulancias en la Clínica del Issste de Navojoa y mejoras en la farmacia, laboratorio y área de hemodiálisis, pero lo que pasa es que es demasiado el rezago existente", agregó.  

Por último, López García, quien también es dirigente de la Delegación de Jubilados y Pensionados de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que ya planteó ante esta organización los citados problemas de salud, así como temas referentes al Infonavit, donde agremiados demandan la condonación de deudas.

 

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Buscan resolver conflicto entre ejidos de Sonora y Sinaloa
Sonora

Buscan resolver conflicto entre ejidos de Sonora y Sinaloa

Octubre 28, 2025

Se han logrado algunos avances, ya que peritos de la Sedatu realizaron trabajos de medición y conciliación

Hay diálogo, pero no acuerdos en conflicto Mayo
Sonora

Hay diálogo, pero no acuerdos en conflicto Mayo

Octubre 28, 2025

Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme mantienen plantón en el INPI desde el 14 de mayo

ITH detecta caso de tuberculosis
Sonora

ITH detecta caso de tuberculosis

Octubre 28, 2025

Se trata de una alumna que presentaba síntomas desde septiembre y que fue diagnosticada con este padecimiento por parte del IMSS