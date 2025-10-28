Jubilados del Issste exigen mejores servicios de salud

Ante el creciente deterioro de los servicios de salud, jubilados y pensionados del Issste del sur de Sonora hicieron un llamado urgente a las autoridades federales para que atiendan a la brevedad esa situación.

Lo anterior, durante una reunión en Navojoa, encabezada por Antonio Torreblanca, dirigente estatal de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados "Elpidio Domínguez Castro", con coordinadores de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Cajeme, Guaymas y Empalme.

Francisco Javier López García, dirigente de la Coalición en Navojoa, anunció que este jueves 30, en Hermosillo, plantearán la problemática a autoridades de la Subdelegación Estatal del Issste, junto con otras organizaciones de jubilados que se han sumado a la lucha.

"Hay muchos problemas, en cuanto a especialistas, insumos, infraestructura, traslados, medicinas, cirugías, tiempos de consulta y otros rubros, por lo que no se está cumpliendo con la prestación de servicios de calidad, como lo establecen la Constitución Mexicana, la Organización Mundial de la Salud y la Ley de Salud", señaló.

"No estamos criticando nada por criticar; hay logros y avances en algunos renglones, como la reciente entrega de ambulancias en la Clínica del Issste de Navojoa y mejoras en la farmacia, laboratorio y área de hemodiálisis, pero lo que pasa es que es demasiado el rezago existente", agregó.

Por último, López García, quien también es dirigente de la Delegación de Jubilados y Pensionados de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que ya planteó ante esta organización los citados problemas de salud, así como temas referentes al Infonavit, donde agremiados demandan la condonación de deudas.