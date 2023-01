Jóvenes, sin respeto a la sociedad

Ante los sucesos registrados en una escuela secundaria , donde dos jovencitos se dieron de golpes y uno de ellos quedó en coma , Jesús Román Zamorano, líder del Poder del Pueblo en Navojoa, mencionó que la juventud de la actualidad está totalmente perdida, pues no respetan a chicos y ni a grandes.

"Yo vivo a unos cuantos metros de esta escuela secundaria donde sucedió el incidente, y a diario los veo pasar por la casa y, simplemente, el hecho de escucharlos, pues la mayoría puras barbajanadas salen de su boca, esto viene a decirnos que la educación que reciben en sus casas no es la adecuada", explicó.

Aclaró que mucho de estas actitudes es por culpa de padres de familia; también el ámbito en el que se mueven y, claro, señaló, las compañías de sus amigos, que son primordiales para que un muchacho no se desvíe del camino.

"Mira, hablando de los padres de familia, no a todos se les puede echar la culpa, pero muchos de ellos descuidan a sus hijos dejándolos solos y, más, desde muy temprana edad les dejan el celular para que ellos naveguen con este aparato que, en verdad, es una arma de dos filos, ya que ellos pueden ver muchas cosas que no veíamos nosotros a esas edades, simplemente la pornografía, que al momento de agarrar cualquier de estos aparatos celulares, tabletas, computadoras y no tenerles un horario, quedan a la deriva de ver cualquier cochinero y esto ensucia, enferma, descontrola la mente de los niños y jóvenes", comentó.

Manifestó que la gente de antaño recuerda que los maestros tenían esa autoridad y esa manera de enseñar.