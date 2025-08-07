Jornada de Descacharre en Empalme: Salud Municipal recolecta más de 3 toneladas de desechos en colonia Bellavista

El gobierno municipal de Empalme, Sonora, continúa su lucha contra el dengue con una nueva jornada de descacharre, esta vez en la colonia Bellavista. Bajo la coordinación de Salud Municipal, Servicios Públicos y Ecología, se lograron recolectar más de 3 toneladas de desechos, incluyendo electrodomésticos inservibles, llantas y objetos que acumulan agua, principales focos de reproducción del Aedes aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad.

El Dr. Miguel Ángel Corrales Smith, responsable de Salud Municipal, resaltó que estas medidas reflejan el compromiso del alcalde Luis Fuentes Aguilar con el bienestar de los empalmenses.

PRÓXIMAS JORNADAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El funcionario adelantó que las siguientes intervenciones se realizarán en Prado Bonito, Bahía del Sol, Ronaldo Camacho y Pitic, e hizo un llamado a los vecinos para que se sumen a la estrategia.

En la actividad estuvieron presentes regidores como Claudio Hernández Meza, presidente de la Comisión de Salud, junto a Modesta Sainz Ruelas y Zulma Selene Ramírez, reforzando el trabajo en equipo entre autoridades y comunidad.