  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Jornada de Descacharre en Empalme: Salud Municipal recolecta más de 3 toneladas de desechos en colonia Bellavista

Liderado por el alcalde Luis Fuentes Aguilar, impulsa una campaña clave para eliminar criaderos de mosquitos

Ago. 07, 2025
Imagen: Boletín
Imagen: Boletín

El gobierno municipal de Empalme, Sonora, continúa su lucha contra el dengue con una nueva jornada de descacharre, esta vez en la colonia Bellavista. Bajo la coordinación de Salud Municipal, Servicios Públicos y Ecología, se lograron recolectar más de 3 toneladas de desechos, incluyendo electrodomésticos inservibles, llantas y objetos que acumulan agua, principales focos de reproducción del Aedes aegypti, mosquito transmisor de la enfermedad.

imagen-cuerpo

El Dr. Miguel Ángel Corrales Smith, responsable de Salud Municipal, resaltó que estas medidas reflejan el compromiso del alcalde Luis Fuentes Aguilar con el bienestar de los empalmenses

PRÓXIMAS JORNADAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El funcionario adelantó que las siguientes intervenciones se realizarán en Prado Bonito, Bahía del Sol, Ronaldo Camacho y Pitic, e hizo un llamado a los vecinos para que se sumen a la estrategia.

imagen-cuerpo

En la actividad estuvieron presentes regidores como Claudio Hernández Meza, presidente de la Comisión de Salud, junto a Modesta Sainz Ruelas y Zulma Selene Ramírez, reforzando el trabajo en equipo entre autoridades y comunidad.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Campaña Hidratando Empalme combate altas temperaturas
Sonora

Campaña 'Hidratando Empalme' combate altas temperaturas

Agosto 07, 2025

El Ayuntamiento protege a la población del calor extremo con agua fría en puntos clave

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy jueves 6 de agosto
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy jueves 6 de agosto

Agosto 07, 2025

Aunque hay un ligero aumento respecto al año pasado, la falta de lluvias y escasas aportaciones agravan el panorama hídrico

Sonora se viste de fiesta: Disfruta del Dino Fest y otros eventos en agosto
Sonora

Sonora se viste de fiesta: Disfruta del Dino Fest y otros eventos en agosto

Agosto 07, 2025

Durante este mes habrá una gran variedad de actividades históricas, culturales y fiestas patronales en distintas localidades de la entidad