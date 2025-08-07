  • 24° C
Sonora

Campaña 'Hidratando Empalme' combate altas temperaturas

El Ayuntamiento protege a la población del calor extremo con agua fría en puntos clave

Ago. 07, 2025
Imagen: Boletín

Las calles de Empalme, Sonora, se han convertido en un termómetro viviente. Con temperaturas que rozan los 40°C, el Ayuntamiento, liderado por el alcalde Luis Fuentes Aguilar. Desde el 4 de agosto, la Campaña "Hidratando Empalme" opera para evitar tragedias por golpes de calor o deshidratación severa.

Martín Moreno Egurrola, coordinador de la CMPC, detalla que se han desplegado puntos de hidratación estratégicos en zonas de alta circulación. Pero no solo eso, las patrullas de Seguridad Pública ahora llevan hieleras repletas de agua embotellada para asistir a grupos vulnerables; adultos mayores, niños, vendedores ambulantes y personas en situación de calle.

UN ALIVIO BAJO EL SOL

Para quienes necesiten un respiro del calor, la Unidad Deportiva (frente al CAMP 22, en Blvd. Independencia) funciona como refugio temporal. Las puertas están abiertas de 10:00 am a 5:00 pm, un horario clave cuando el sol está en su punto más alto.

Moreno Egurrola resaltó el apoyo de la cadena OXXO, que donó agua para distribuírsela gratuitamente a la comunidad. Además, el alcalde Fuentes Aguilar supervisa personalmente las acciones, coordinándose con autoridades estatales para ampliar el impacto.

Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta; exhortando a la población, al ver a alguien con síntomas como mareos, enrojecimiento de la piel o desorientación, actuar de inmediato, llamando al 911

Redacción
