  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 28 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

ITH detecta caso de tuberculosis

Se trata de una alumna que presentaba síntomas desde septiembre y que fue diagnosticada con este padecimiento por parte del IMSS

Oct. 28, 2025
Instituto Tecnológico Hermosillo (ITH)
Instituto Tecnológico Hermosillo (ITH)

El Instituto Tecnológico Hermosillo (ITH) confirma un caso de tuberculosis, el cual calificó como aislado, por lo cual no habrá suspensión de clases, indicó Edgardo Duarte Herrera, médico del Instituto, confirmando también que nadie de la comunidad estudiantil ha presentado síntomas.

Informó que se trata de una alumna que presentaba síntomas desde septiembre y que fue diagnosticada con este padecimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 12 de octubre, cuando dio positivo a los estudios de laboratorio y, por lo tanto, empezó ya está bajo tratamiento médico, con medidas higiénicas y nutricionales, pero fue hasta el lunes 27 de octubre cuando la escuela supo de este caso.

"No hemos visto ningún otro paciente o ningún otro alumno con sintomatología referente a que sea un caso de tuberculosis. Este es un caso aislado, nada más", resaltó el médico del ITH.

Duarte Herrera señaló que por parte del instituto se están tomando las medidas pertinentes de salud para los alumnos, que procederán a sanitizar todas las áreas y que los cuatro médicos del plantel estarán al pendiente de los alumnos en caso de alguna sospecha del padecimiento de tuberculosis.

También aclaró que las actividades se estarán llevando con normalidad sus clases. "No hay por qué alterar al alumnado ni a los trabajadores porque fue un caso aislado que se detectó muy a tiempo. El alumnado tiene que seguir viniendo a clases porque todos los departamentos están funcionando".

Como parte de las acciones ante este caso, este miércoles se colocarán algunos módulos para informar a la población estudiantil acerca de la sintomatología que presenta un paciente con tuberculosis, además se brindará una plática por parte de la Secretaría de Salubridad sobre los códigos que se utilizan para el tratamiento y prevención de esta enfermedad, mientras que los compañeros de la alumna con tuberculosis, deberán acudir al IMSS a partir de este miércoles para descartar otro caso.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Secretaría de Salud entregará apoyos para tratamientos de rehabilitación
Sonora

Secretaría de Salud entregará apoyos para tratamientos de rehabilitación

Octubre 28, 2025

Los recursos serán provenientes del impuesto estatal para la prestación de servicios de juego con apuestas y concursos

Se acerca Dr. Vagón al sur del Estado
Sonora

Se acerca Dr. Vagón al sur del Estado

Octubre 28, 2025

Llegó a Hermosillo, sigue Guaymas y cierra en Cajeme

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, martes 28 de octubre
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy, martes 28 de octubre

Octubre 28, 2025

El sur de Sonora enfrenta una de las peores crisis hídricas pese a leve recuperación en las presas del Río Yaqui