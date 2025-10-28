ITH detecta caso de tuberculosis

El Instituto Tecnológico Hermosillo (ITH) confirma un caso de tuberculosis, el cual calificó como aislado, por lo cual no habrá suspensión de clases, indicó Edgardo Duarte Herrera, médico del Instituto, confirmando también que nadie de la comunidad estudiantil ha presentado síntomas.

Informó que se trata de una alumna que presentaba síntomas desde septiembre y que fue diagnosticada con este padecimiento por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el pasado 12 de octubre, cuando dio positivo a los estudios de laboratorio y, por lo tanto, empezó ya está bajo tratamiento médico, con medidas higiénicas y nutricionales, pero fue hasta el lunes 27 de octubre cuando la escuela supo de este caso.

"No hemos visto ningún otro paciente o ningún otro alumno con sintomatología referente a que sea un caso de tuberculosis. Este es un caso aislado, nada más", resaltó el médico del ITH.

Duarte Herrera señaló que por parte del instituto se están tomando las medidas pertinentes de salud para los alumnos, que procederán a sanitizar todas las áreas y que los cuatro médicos del plantel estarán al pendiente de los alumnos en caso de alguna sospecha del padecimiento de tuberculosis.

También aclaró que las actividades se estarán llevando con normalidad sus clases. "No hay por qué alterar al alumnado ni a los trabajadores porque fue un caso aislado que se detectó muy a tiempo. El alumnado tiene que seguir viniendo a clases porque todos los departamentos están funcionando".

Como parte de las acciones ante este caso, este miércoles se colocarán algunos módulos para informar a la población estudiantil acerca de la sintomatología que presenta un paciente con tuberculosis, además se brindará una plática por parte de la Secretaría de Salubridad sobre los códigos que se utilizan para el tratamiento y prevención de esta enfermedad, mientras que los compañeros de la alumna con tuberculosis, deberán acudir al IMSS a partir de este miércoles para descartar otro caso.