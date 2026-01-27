  • 24° C
Sonora

Invitan a construir casas en Bahía de Lobos

La organización Construyendo Comunidades Integrales busca a voluntarios que deseen contribuir a la noble causa

Ene. 27, 2026
Un llamado hace la organización Construyendo Comunidades Integrales, en coordinación con el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), a jóvenes que quieran sumarse a la construcción en viviendas que se realizará en marzo de este año en la comunidad de Bahía de Lobos, en beneficio de personas que más lo requieren.

Se trata de una nueva etapa de este proyecto social, informó la organización encargada de estas labores. Asimismo, dio a conocer que durante el año 2025 se contó con la participación 25 alumnos de Itesca, con lo cual se vieron beneficiadas 10 familias de la comunidad pesquera, al contar con un nuevo hogar.

Las personas que se encuentran interesadas en participar en la edición de este año deberán acudir a la plática de información que se realizará el próximo viernes 30 de enero a las 12:00 horas en el aula magna de la universidad en mención.

Cabe señalar que este proyecto se realiza año con año, para que personas de escasos recursos tengan una casa digna donde habitar junto con sus familias.

Este 2026 la jornada se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo en la comunidad de Bahía de Lobos.

Como parte del proyecto, se apoyará con traslado a las personas voluntarias, para lo cual saldrán camiones a partir de las 6:15 de la mañana y regresarán a las 18:30 de la tarde.

Mayor información puede ser solicitada a la página de Facebook Construyendo Comunidades Integrales.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

