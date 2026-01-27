  • 24° C
Sonora

Este es el nivel de las presas de la cuenca del Río Yaqui hoy martes 27 de enero

Las presas del sistema del Río Yaqui apenas alcanzan el 29.2% de su capacidad total, pese a un ligero aumento en comparación con 2024

Ene. 27, 2026
A pesar de un ligero repunte en los niveles de almacenamiento, las principales presas del sistema hidráulico del Río Yaqui continúan en una situación crítica que mantiene en alerta a autoridades, productores y especialistas en Sonora

La situación es especialmente preocupante debido a que la cuenca del Río Yaqui es considerada estratégica para el desarrollo del estado, al abastecer amplias zonas de riego y consumo humano. Sin precipitaciones relevantes registradas en las últimas semanas, la recuperación de los niveles depende casi por completo de aportaciones mínimas que no logran compensar el déficit histórico.

NIVEL DE LAS PRESAS DE LA CUENCA DEL RÍO YAQUI

De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con corte al martes 27 de enero, los embalses estratégicos de la entidad se encuentran muy por debajo de los niveles necesarios para garantizar el abasto de agua en los próximos meses.

El informe detalla que las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic almacenan en conjunto apenas 2 mil 048.5 millones de metros cúbicos (Mm³), lo que representa solo el 29.2 por ciento de su capacidad total. Aunque este volumen significa un incremento de 864.1 Mm³ respecto al mismo periodo de 2024, la mejora resulta insuficiente frente a la falta de lluvias recientes y la alta demanda de agua por parte de los sectores agrícola, pecuario e industrial, pilares de la economía sonorense.

ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS 

El informe de Conagua evidencia un comportamiento dispar entre las presas que conforman el sistema hidráulico del Río Yaqui, tanto en niveles de almacenamiento como en aportaciones de agua:

  • La presa, La Angostura, registra un volumen almacenado de 444.2 Mm³, equivalente al 58.3 por ciento de su capacidad total. Actualmente, mantiene una aportación de 54.96 metros cúbicos por segundo, aunque el reporte de Conagua confirma la ausencia de lluvias recientes en la zona.
  • La presa El Novillo, uno de los principales pilares del sistema hidráulico de Sonora por su función en el abastecimiento regional, almacena 946.5 Mm³, lo que representa el 31.3 por ciento de su capacidad. Este embalse registra una aportación de 56.21 metros cúbicos por segundo; no ha recibido precipitaciones en fechas recientes.
  • La presa El Oviáchic, reporta un almacenamiento de apenas 657.8 Mm³, equivalente al 20.4 por ciento de su capacidad total. Este embalse no registra aportaciones ni lluvias, lo que agrava el riesgo para el ciclo agrícola y el suministro futuro.

En conjunto, la cuenca del Río Yaqui presenta una aportación total de apenas 111.17 metros cúbicos por segundo, un nivel que especialistas consideran insuficiente para cubrir la demanda actual y asegurar reservas de agua a mediano plazo, por lo que no se descartan medidas de ajuste en el uso del recurso si la sequía persiste.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

