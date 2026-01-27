Clima en Sonora hoy, 27 de enero: persiste ambiente frío y alertan por nuevo sistema invernal en febrero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, con base en el análisis de la información meteorológica general y datos del Servicio Meteorológico Nacional, así como de fuentes oficiales de Estados Unidos, este martes se prevé un clima estable en gran parte del estado de Sonora, sin probabilidad de lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, la presencia de la corriente en chorro subtropical favorecerá la formación de nublados altos y débiles, sin generar precipitaciones. No obstante, continuará un ambiente de muy frío a frío en municipios de la sierra y del norte del estado, donde se esperan temperaturas mínimas que oscilarán entre los -5 y 0 grados centígrados. En tanto, para el noroeste, centro y sur de la entidad, los valores mínimos se ubicarán entre los 6 y 13 grados.

Durante el resto de la semana, se mantendrán temperaturas máximas templadas, con registros que rondarán entre los 20 y 28 grados centígrados en la mayor parte del territorio sonorense. Sin embargo, las autoridades alertaron sobre la posible llegada de un nuevo sistema invernal los días 6 y 7 de febrero, el cual podría generar lluvias ligeras, rachas de viento y un descenso marcado en las temperaturas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 11 grados y humedad relativa del 50 por ciento; se espera una máxima de 27 grados, con cielos parcialmente nublados, vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Ciudad Obregón presentó condiciones similares, con mínima de 11 grados, humedad del 80 por ciento y una máxima prevista de 27 grados, sin probabilidad de lluvia.

En Nogales y Agua Prieta, las temperaturas matutinas descendieron hasta los -1 grados centígrados, con cielos despejados y máximas esperadas de 19 y 17 grados, respectivamente.

San Luis Río Colorado registró una mínima de 6 grados y alcanzará hasta 26 grados durante el día, mientras que en Navojoa se espera una máxima de 26 grados tras amanecer con 10 grados y alta humedad.

Por su parte, Guaymas inició el día con 13 grados y humedad del 70 por ciento, con una temperatura máxima estimada de 24 grados, vientos con rachas de hasta 60 km/h y cielo parcialmente nublado.