Inminentes los desfogues de la presa al Río Mayo

Pero serán tolerables, nada qué alarmar, afirma Protección Civil

Autoridades de Protección Civil del sur de Sonora dieron a conocer que la próxima semana podrían iniciar los desfogues de la Presa Mocúzari al Río Mayo , pero aclararon que son medidas precautorias y no de alarma.

Jesús Edmundo Valdez Reyes y Rubén Rascón Armenta, titulares de PC de Navojoa y Etchojoa, respectivamente, informaron que en estos días se recorrerán los puntos más vulnerables del cauce para realizar los trabajos técnicos correspondientes, a fin de evitar daños a la población que vive en las márgenes.

Valdez Reyes dijo que, en reuniones con autoridades de Protección Civil Estatal, Comisión Nacional del Agua, Distrito de Riego y otras instancias, se ha analizado la posibilidad de que la presa suelte de 20 a 30 metros cúbicos por segundo, que "es una cantidad bien tolerable y que no representaría mayores riesgos".

"Esto le va a caer muy bien al río, que puede recibir incluso hasta 250 metros cúbicos; sería una buena medida y va a ser benéfica aquí y en toda la zona del Bajo Río Mayo", afirmó.

Explicó que lo anterior es en base a que la Presa Mocúzari registra actualmente alrededor de 900 millones de metros cúbicos, por lo que está muy cerca de llegar a su límite de operación normal, que es de 950.

"Entonces, de acuerdo a los criterios y reglas de operación, de que después de los 950 millones todo lo que caiga sea vertido, estimamos que la próxima semana ya tengamos agua en el río", agregó.

Valdez Reyes exhortó a la población a que no se bañe en el afluente, ya que algunas personas se han dedicado a sacar arena y esos lugares ya no son planos, además de que el agua que correrá no es limpia y arrastrará palos, ramas y otros objetos que pueden representar muchos riesgos.

Por su parte, Rascón Armenta dijo que las supervisiones abarcarán desde la derivadora de Tesia hasta la boca del Río Mayo y participarán elementos de la Conagua, Marina, Seguridad Pública, así como de Protección Civil de los municipios de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.

Señaló que se tendrá maquinaria y personal disponible para realizar los trabajos en los puntos que deban ser reforzados, con el fin de evitar inundaciones en las áreas aledañas.

"Todas estas son medidas de prevención ante los pronósticos de más lluvias en los próximos días y las que podrían generarse más adelante por los ciclones, huracanes o depresiones tropicales, pues estamos en plena temporada de estos fenómenos meteo