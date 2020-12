Inicia "Medicatón 2020" en Etchojoa

Virginia Duarte Vega, directora de la dependencia, invitó a la comunidad en general que cuenten con medicamentos que ya no estén utilizando, y no estén caducados, pasen a donarlo a los centros de acopio que se habilitaron en las plazas públicas de Etchojoa y Bacobampo .

"Vamos a apoyar a las personas más necesitadas, en ocasiones cuando consultamos por alguna enfermedad nos recetan ciertos medicamentos, y terminando el tratamiento nos quedan medicinas, hoy es momento de apoyar, dónalo, le puede ser de gran utilidad a otras personas", agregó.

Indicó que estarán recibiendo los medicamentos hasta el día de hoy (miércoles 16 de diciembre), de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero la campaña es permanente todo el año, para quienes deseen apoyar, pueden llevar sus donativos a las oficinas de la dirección de Salud Municipal.

"Todos tenemos en nuestra casa, medicina que ya no utilizamos, no la tires, porque esa medicina puede aliviar la enfermedad de una persona que no tiene dinero para comprarla", destacó.