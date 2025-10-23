Infonavit regularizará pagos

Para quienes por algún motivo no han podido regularizar sus pagos del crédito de vivienda otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se llevará a cabo la “Feria de soluciones de pago”, para brindar asesoría e información gratuita sobre las opciones que ofrece la dependencia.

Estas acciones son parte del seguimiento y facilidades para que la mayoría de las familias puedan contar con un patrimonio y asimismo quienes ya tienen uno pero que pasan por alguna dificultad económica que no les ha permitido efectuar sus pagos en tiempo y forma, puedan solicitar asesoría gratuita para conocer lo más conveniente en cada caso particular.

Algunas de las situaciones que se pudieran presentar como un inconveniente para pagar el crédito, y que sí se cuenta con una alternativa favorable para el trabajador es la pérdida de empleo, disminución de ingresos, pagos vencidos, mediación, incapacidad o fallecimiento.

Para quienes hayan perdido su empleo, podrán acudir para hacer efectivo su fondo de protección de pagos, que es un seguro que brinda la dependencia o bien hacer uso de la prórroga total mes con mes. También conocerán otros apoyos adicionales como son la reducción en la tasa de interés, en la mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

A través de esta feria, que será realizada en sábado, se busca facilitar la atención para los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del instituto para realizar algún tipo de trámite, debido a que la atención regular es de lunes a viernes. Cabe señalar que de igual forma los servicios se prestarán de forma gratuita, sin intermediarios y no se necesita acudir con ningún tipo de cita.

La Feria de soluciones de pago, está dirigida para quienes ya cuentan con su crédito Infonavit, pero también para quienes tengan la intención de hacer uso de esta prestación que se activa para quienes son trabajadores en empleos formales afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro de Servicio Infonavit en paseo del Canal, interior P-1, colonia Proyecto Río Sonora.