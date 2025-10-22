  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Rechaza presidenta de DIF Navojoa que su prioridad sean aspiraciones políticas

Luz Argel Gaxiola negó que la labor que realiza, sea una plataforma político electoral, como se ha venido señalando

Oct. 22, 2025
Rechaza presidenta de DIF Navojoa que su prioridad sean aspiraciones políticas

La presidente de DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola, rechazó los señalamientos a través de redes sociales que la definían como futura candidata a un cargo de elección popular, donde confirmó que su objetivo es seguir en el servicio público a través del DIF, en el trabajo comunitario.

A través de un posicionamiento oficial, la presidenta de DIF, dio a conocer que en los últimos días se ha desinformado que estaría buscando ser candidata a la alcaldía de Navojoa, por lo cual señaló que son afirmaciones que no representan sus ideales a corto plazo.

"Soy muy feliz trabajando desde DIF como Presidenta Honoraria. Desde niña y como adolescente siempre estuve involucrada en el trabajo comunitario, por eso desde esta institución trabajo con mucho cariño, con mucha alegría y sin buscar absolutamente nada a cambio", describió.

Pero además, resaltó que se tienen muchas personas en DIF que trabajan por amor al servicio público, como una forma de vida, de ayudar, de cambiar realidades, más allá de una plataforma político electoral.

"La vida y Dios me pusieron en este lugar y lo hago porque de verdad creo en la caridad y la justicia social para quien más lo necesita", enfatizó.

En su mensaje, Luz Argel Gaxiola descartó esa opción como una posibilidad, al asegurar que seguirá trabajando igual de fuerte desde DIF, sin ningún tipo de aspiración política,

"En mi caso es distinto y mi intención no es otra más que servir por el gusto de hacerlo, porque me hace feliz ver cuando una mujer víctima de violencia recibe apoyo, me hace feliz ver cuando un niño maltratado cambia su entorno por un mejor lugar; me hace feliz ver como una persona con discapacidad o adulto mayor recibe un aparato para movilizarse mejor", concluyó.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Álamos listo para el Festival de la Calaca
Sonora

Álamos listo para el Festival de la Calaca

Octubre 22, 2025

Serán tres días de actividades para conmemorar las tradiciones mexicanas en el Día de Muertos

Familias de Misioneros viven entre aguas negras
Sonora

Familias de Misioneros viven entre aguas negras

Octubre 22, 2025

Desde hace un mes, presentan afloramientos de drenajes sin control

Odepafa llama a actualizar datos de afiliación
Sonora

Odepafa llama a actualizar datos de afiliación

Octubre 22, 2025

Esto se hace para transitar de una forma adecuada y apegada a los lineamientos solicitados por el Gobierno del Estado