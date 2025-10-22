Rechaza presidenta de DIF Navojoa que su prioridad sean aspiraciones políticas

La presidente de DIF Navojoa, Luz Argel Gaxiola, rechazó los señalamientos a través de redes sociales que la definían como futura candidata a un cargo de elección popular, donde confirmó que su objetivo es seguir en el servicio público a través del DIF, en el trabajo comunitario.
A través de un posicionamiento oficial, la presidenta de DIF, dio a conocer que en los últimos días se ha desinformado que estaría buscando ser candidata a la alcaldía de Navojoa, por lo cual señaló que son afirmaciones que no representan sus ideales a corto plazo.
"Soy muy feliz trabajando desde DIF como Presidenta Honoraria. Desde niña y como adolescente siempre estuve involucrada en el trabajo comunitario, por eso desde esta institución trabajo con mucho cariño, con mucha alegría y sin buscar absolutamente nada a cambio", describió.
Pero además, resaltó que se tienen muchas personas en DIF que trabajan por amor al servicio público, como una forma de vida, de ayudar, de cambiar realidades, más allá de una plataforma político electoral.
"La vida y Dios me pusieron en este lugar y lo hago porque de verdad creo en la caridad y la justicia social para quien más lo necesita", enfatizó.
En su mensaje, Luz Argel Gaxiola descartó esa opción como una posibilidad, al asegurar que seguirá trabajando igual de fuerte desde DIF, sin ningún tipo de aspiración política,
"En mi caso es distinto y mi intención no es otra más que servir por el gusto de hacerlo, porque me hace feliz ver cuando una mujer víctima de violencia recibe apoyo, me hace feliz ver cuando un niño maltratado cambia su entorno por un mejor lugar; me hace feliz ver como una persona con discapacidad o adulto mayor recibe un aparato para movilizarse mejor", concluyó.