Odepafa llama a actualizar datos de afiliación

La Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa), convocó a sus afiliados para que actualicen su documentación antes de finalizar el año para evitar conflictos con las autoridades, con las que están dispuestas a colaborar en caso de que esta requiera alguna información, indicó el líder de la organización, Gamaliel Cañedo Maciel.

Con el objetivo de transitar de una forma adecuada y apegada a los lineamientos solicitados por parte del Gobierno del Estado, Odepafa, está haciendo la recomendación de mantener actualizados sus documentos oficiales debido a que esto los respalda y acredita para circular de una manera segura.

Lo anterior, también es para poder contar con acceso a información del afiliado en caso de que alguna autoridad lo requiera para poder llevar a cabo alguna investigación o aclaración. "En Odepafa estamos en la mayor y mejor disposición para facilitar los datos que necesite la autoridad de vehículos que estén afiliados con nosotros".

El líder de la organización, dijo que siempre han estado apoyando a la autoridad en cuanto sea requerido para algún tema particular o general, siempre y cuando se reciban un oficio de alguna investigación, es cuando están a disposición. "Invitamos a la gente a que actualice sus datos porque eso nos facilita a nosotros buscar información para las autoridades cuando lo requieran".

Gamaliel Cañedo Maciel, aclaró que la única forma de solicitar e iniciar el trámite de afiliación en Odepafa es contar con la licencia y la credencial de elector vigente, indicando que este es el primer filtro que debe pasar el interesado, para continuar con el resto del trámite.

Recordó que entre los documentos que deben mantener actualizados y activos, se encuentra primeramente el oficio de afiliación otorgado por parte de Odepafa o cualquier otra organización enfocada en afiliar vehículos extranjeros que haya ingresado al país, la licencia de conducir, y póliza de seguros para daños a terceros.