Son 7 viviendas de pérdida total en Estación Oroz

Hay un censo aproximado de 130 familias por parte de la Secretaría del Bienestar

Oct. 22, 2025
ernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora

Luego de las intensas lluvias que recientemente pasaron por el Estado y que impactaron en la comunidad de Estación Oroz, son siete viviendas las que construirán desde cero mientras que el resto que resultaron afectadas recibirán ayuda correspondiente al diagnóstico de daño, que en su mayoría han sido láminas para techo y esta semana se concluye con la entrega de estas, informó Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora.

Detalló que las casas afectadas se encontraban a nivel de la calle y que aún no cuenta con el monto total que invertirá la Secretaría del Bienestar en estos apoyos debido a que también entrarán otras dependencias a brindar soporte y todavía se está analizando el tema del canal ubicado en Estación Oroz.

"Las viviendas que fueron pérdida total son siete, se van a construir a través de la comisión de vivienda con el ingeniero Pedro Fontes, y van a estar elevadas. Entonces, termina siendo alrededor de un poco más de tres millones de pesos", dijo el secretario de Bienestar en Sonora.

Rojo de la Vega, destacó que se está analizando resolver la situación con gaviones, canal o levantar un muro de contención en el área donde hace que se meta el agua y que no se puede devolver, pero que hasta el momento la secretaría tiene como opción viable que sea un canal.

El funcionario afirmó que, en Estación Oroz, todas las familias fueron censadas para el programa de fortalecimiento económico. "Son dos mil quinientos pesos bimestrales y debido a la situación de la localidad, es altamente probable que entren todas las familias que fueron censadas, que son alrededor de 130". Asimismo, Fernando Rojo, dijo que desconoce el número de casas y familias afectadas, pero que corresponde a demasiadas personas viviendo bajo el mismo techo.

Sobre la existencia de otros reportes por afectaciones similares, mencionó que, si tienen de distintos municipios del sur, pero que han entregado distintos apoyos y actualmente lo siguen haciendo, esperando cerrar la segunda fase de la entrega este mismo mes.

Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

