Clima en Sonora hoy, 22 de octubre: Dos nuevos frentes fríos se aproximan

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió este martes el pronóstico del clima en Sonora, con base en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos.

El informe advierte sobre la permanencia de altas temperaturas en la entidad, además de la aproximación de dos nuevos frentes fríos que podrían provocar un descenso en los termómetros hacia finales de octubre.

Durante el día de hoy, una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, en combinación con la corriente en chorro subtropical, se desplaza sobre el noroeste del país. Esto genera la posibilidad de lluvias ligeras (entre 0.5 y 5 mm) principalmente en el norte y noreste de Sonora.

En contraste, el ambiente general para gran parte del estado continuará cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas que podrían alcanzar los 38°C. No obstante, en las zonas montañosas se esperan amaneceres fríos a frescos, con mínimas de entre 7 y 14°C.

¿CUÁNDO INGRESAN LOS FRENTES FRÍOS?

Además, se prevé el ingreso de dos nuevos frentes fríos durante los días 24 y 28 de octubre, lo que provocaría una disminución en las temperaturas, así como vientos moderados en la región noroeste del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Mínima de 21°C y máxima de 38°C , con humedad relativa del 50%. Viento promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

: Mínima de 21°C y , con humedad relativa del 50%. Viento promedio de 10 km/h y rachas de hasta 30 km/h. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : Mínima de 21°C y máxima de 38°C , con humedad del 65%. Viento de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado y sin lluvia esperada.

: Mínima de 21°C y , con humedad del 65%. Viento de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente despejado y sin lluvia esperada. Nogales : Mínima de 12°C y máxima de 29°C . Humedad relativa del 55%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielos mayormente nublados con 30% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de 12°C y . Humedad relativa del 55%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielos mayormente nublados con 30% de probabilidad de lluvia. San Luis Río Colorado : Mínima de 17°C y máxima de 33°C , humedad del 40%. Vientos de hasta 30 km/h. Cielo despejado y sin lluvias.

: Mínima de 17°C y , humedad del 40%. Vientos de hasta 30 km/h. Cielo despejado y sin lluvias. Navojoa : Mínima de 21°C y máxima de 38°C , con humedad relativa del 75%. Viento promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia.

: Mínima de 21°C y , con humedad relativa del 75%. Viento promedio de 10 km/h con rachas de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia. Agua Prieta : Mínima de 14°C y máxima de 31°C , con 55% de humedad. Viento de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos mayormente nublados y 30% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de 14°C y , con 55% de humedad. Viento de 10 km/h con rachas de 30 km/h. Cielos mayormente nublados y 30% de probabilidad de lluvia. Guaymas: Mínima de 23°C y máxima de 35°C, con humedad del 65%. Viento promedio de 10 km/h con fuertes rachas de hasta 60 km/h. Cielos parcialmente nublados y sin lluvia esperada.

RECOMENDACIONES

La CEPC recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratados debido al ambiente caluroso, especialmente en el centro y sur del estado. También se pide estar atentos al ingreso de los frentes fríos, ya que podrían generar condiciones adversas principalmente en las zonas serranas.