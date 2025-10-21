"Archivan" denuncia de mayos ante la Fisel

La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel antes Fepade) no ha dado seguimiento a la denuncia presentada en febrero de este año por el Gobierno Tradicional de los Ocho Pueblos Mayos, para que se investiguen presuntos delitos en la elección de regidor étnico de Etchojoa y se castigue a los responsables.

En rueda de prensa, Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, asesor del gobernador Feliciano Jocobi Moroyoqui, acompañado de integrantes del Comité de Elección, recordó que en las votaciones, celebradas el 10 de agosto del 2024 en la comunidad de Villa Tres Cruces, "hubo acarreo de personas en camiones e intromisión de funcionarios y empleados del Ayuntamiento".

"Quedó claro que las reglas que están dirigidas para los derechos políticos de la etnia no se cumplen, porque se le da un sesgo de acuerdo a los intereses, con la finalidad de que se ponga al regidor que proponen los grupos de poder y le quitan ese derecho a la Nación Yoreme Mayo", señaló.

Aseguró que cuentan con fotografías, videos y otras evidencias de muchas ilegalidades que se registraron en la citada elección, que ganó Germán Vázquez, que obtuvo 920 votos, superando a Juan Leyva, que logró 223; Enrique García, 158; Gilberto Alamea 13, mientras que hubo nueve nulos.

"Buscamos que a nivel estatal, por ejemplo, el gobernador Alfonso Durazo y la diputada y presidenta del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia, es decir, los poderes Ejecutivo y Legislativo, se den cuenta de lo que desde varios años se está haciendo contra la Tribu Mayo, a la que se le violentan sus derechos y usos y costumbres", externó.

Armenta Gastélum dijo también que están buscando que Rafael López Oroz, encargado de de Asuntos Indígenas del IEE, y a personal de Asuntos Electorales, declaren ante la FISEL.

Finalmente, el asesor del gobernador de los Ocho Pueblos lamentó que, una vez más, se hayan presentado problemas para la elección de regidor étnico, debido a que grupos políticos manipularon un proceso que le compete a los integrantes de la Etnia Mayo y que debe realizarse en apego a lo que decidan los verdaderos gobernadores tradicionales.

Wilfredo Armenta estuvo acompañado por Rosendo Jusacamea Valenzuela, Aurelia Jocobi Yocupicio, Dagoberto Escalante Morales y Martín Valenzuela Huipas, integrantes del Comité de Elección de Regidor Étnico de Etchojoa.