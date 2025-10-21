  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Anuncian segunda edición del Medio Maratón Navojoa

Se busca duplicar la asistencia en el mes de marzo, cuando está programada

Oct. 21, 2025
Anuncian segunda edición del Medio Maratón Navojoa

Navojoa se prepara para lo que será la segunda edición del Medio Maratón a desarrollarse el próximo 8 de marzo, en una jornada que busca promover una sociedad más activa y repetir el éxito tenido durante la primera edición.

El evento, que lleva por nombre 21KNAV 2026, se realizará en coordinación con organizaciones civiles, empresarios, instituciones académicas, iniciativa privada, entre otras instancias.

Erika Díaz Peña, representante de Navojoa Run Club y presidenta del Comité de Corredores de Navojoa, A.C., consideró que la segunda edición estará marcada por el éxito participativo, como en marzo del 2025 cuando en las rutas de 3, 10 y 21 kilómetros corrieron, caminaron y trotaron miles de personas.

La convocatoria oficial y la jornada de inscripción será a través de los medios digitales oficiales que posteriormente serán dados a conocer, la cual iniciará desde el próximo primero de noviembre.

imagen-cuerpo

Por su parte, Félix Pablo Díaz, secretario de Desarrollo Económico, enfatizó que se iniciaron los preparativos para contar con un evento seguro, ordenado, divertido y digno para todos los asistentes, en el que además se esperan visitantes internacionales.

Resaltó que el objetivo principal, es la convivencia familiar y la promoción de la actividad física por Navojoa.

Durante la primera edición de esta jornada deportiva, se contó con la participación de más de 8 mil atletas, sin embargo, en esta ocasión se buscará duplicar la asistencia.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
Contenido Relacionado
Alfonso Durazo anuncia la edición 25 de la Feli-Son para impulsar la lectura y la cultura en Sonora
Sonora

Alfonso Durazo anuncia la edición 25 de la Feli-Son para impulsar la lectura y la cultura en Sonora

Octubre 21, 2025

El evento se llevará a cabo del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo, bajo el lema "Nos vemos en los libros"

Basura invade red de drenaje y podría agravar problemas en Navojoa
Sonora

Basura invade red de drenaje y podría agravar problemas en Navojoa

Octubre 21, 2025

Ante constantes hallazgos de desechos, pide el alcalde Jorge Elías Retes no tirar basura sobre la red

Arranca George Pananicolaou Navojoa la vigésimo Séptima Colecta Anual
Sonora

Arranca George Pananicolaou Navojoa la vigésimo Séptima Colecta Anual

Octubre 21, 2025

Con ello busca recaudar fondos para seguir apoyando a pacientes con cáncer; esperan superar los 80 mil reunidos en 2024