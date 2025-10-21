  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
Sonora

Arranca George Pananicolaou Navojoa la vigésimo Séptima Colecta Anual

Con ello busca recaudar fondos para seguir apoyando a pacientes con cáncer; esperan superar los 80 mil reunidos en 2024

Oct. 21, 2025
La Agrupación George Papanicolaou en Navojoa arrancó la Vigésimo Séptima Colecta Anual, considerada una de las actividades que mayores recursos aporta para poder brindar atención a 33 pacientes con los que cuenta; la meta es superar los más de 80 mil pesos recolectados en 2024.

María del Carmen Miranda Barriga, presidenta de George Papanicolaou, describió que esta actividad estará vigente hasta el cierre de año, en el que empresarios y ciudadanos se suman en apoyo a la lucha contra el cáncer, donando recursos que serán utilizados en viáticos, tratamientos oncológicos, medicamentos y hasta laboratorios para los pacientes.

En cuanto a la modalidad de esta actividad, dijo que se trata de acudir a donde se les permita, en empresas o comunidades en el que la sociedad desee sumar, considerando que tan solo un peso puede hacer la diferencia.

La presidenta de la Agrupación explicó que actualmente se cuenta con 32 pacientes, a quienes se les apoya con los gastos que implica la enfermedad, sin embargo, resaltó que gracias a Dios cada vez se están sumando más.

"Mensualmente, el gasto de operación que tenemos anda en los 60 mil pesos, por eso es muy necesario que la sociedad se solidarice, cualquier ayuda es buena y nos acerca a cumplir el objetivo", añadió.

George Papanicolaou, actualmente cuenta con un programa de padrinos, quienes ayudan con donativos de 50 o 100 pesos mensuales, según sus posibilidades, sin embargo, se está buscando el que más empresas se involucren a seguir ayudando.

Por último, invitó a la sociedad a aportar durante la colecta que estará vigente, en la que cualquier donativo pueda hacer la diferencia.

Edgar Coronado
