CFE debe mejorar la atención: Unión de Usuarios

La atención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debe ser mejorado para poder atender de manera más efectiva los reportes que hacen los ciudadanos en cada llamada, debido a que esto atrasa las reparaciones necesarias principalmente en colonias vulnerables, señaló Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Unión de Usuarios.

Calificó la situación de este verano como el "acabose" las situaciones que se presentaron debido a que hubo un registro de altas temperaturas mayor que el verano pasado y antepasado, teniendo por consiguiente una mayor demanda de reportes, casi un cien por ciento más que temporadas pasadas.

Peinado Luna señaló que lo anterior significa mayor demanda de energía y, por lo tanto, refleja una CFE rebasada para la atención, aclarando que como colectivo se recibe el apoyo de bridar seguimiento al reporte, no de atender el problema con algún especialista.

"Cuando reportas a la Unión de Usuarios, nosotros no somos autoridad como para girar un número de folio o de reporte, el usuario se comunica con nosotros, ya que tiene el reporte para darle la celeridad y el seguimiento normalmente, y aquel que se comunica directamente le hacemos saber que se reporte primero al 071, le expidan el folio, y luego entramos nosotros para el debido seguimiento", explicó el dirigente del colectivo.

Además, señaló que el trámite desde que se enlaza la llamada, es demasiado engorroso y este debería ser más sencillo para contar con mayor agilidad, tanto en la llamada como en acudir al punto del problema.

"Porque cualquier persona que haga un reporte al 071, se va a encontrar con que la CFE sale con cada pregunta innecesaria, prácticamente le tienes que decir todo tipo de señales, hasta color de la casa, cosas muy simplistas, y bueno, por eso es muy importante que el afectado, en esos casos particulares, de los datos, porque no se sabe que preguntas hará la comisión", concluyó el dirigente de la Unión de Usuarios.