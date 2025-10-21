Alfonso Durazo anuncia la edición 25 de la Feli-Son para impulsar la lectura y la cultura en Sonora

Con el objetivo de fortalecer el fomento a la lectura y promover la diversidad cultural en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó la edición 25 de la Feria del Libro de Sonora 2025 (Feli-Son), un encuentro literario y artístico que consolida a Sonora como un estado comprometido con el acceso a la cultura y la difusión del talento creativo.

El mandatario destacó que la Feli-Son 2025, organizada por el Gobierno del Estado a través del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), se llevará a cabo del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo, bajo el lema "Nos vemos en los libros". Durante ocho días, el evento reunirá a escritoras, escritores, artistas, editoriales y promotores culturales de todo el país.

Durazo Montaño subrayó que esta feria refleja el compromiso de su administración con la formación de nuevas generaciones lectoras, el acceso equitativo a la cultura y el fortalecimiento de las identidades locales.

La programación contempla 63 presentaciones literarias, 29 talleres, múltiples actividades artísticas, homenajes y conversatorios. En esta edición se rendirá homenaje a la poeta y docente Inés Martínez de Castro, figura emblemática de las letras sonorenses, y contará con la participación estelar de la reconocida escritora Sabina Berman.

Además, como parte de la estrategia de descentralización cultural, la Feli-Son 2025 incluirá la Ruta del Librobús “La Feli-Son en todas partes”, que recorrerá 24 municipios para llevar libros y actividades literarias a comunidades de todo el estado. También se sumará la extensión cultural “Ecos de la Feli-Son”, con un concierto del trovador Alejandro García Villalón “Virulo”, programado para el 22 de noviembre en el Bosque Urbano La Sauceda.

Entre las sedes del evento destacan el Foro Bicentenario, el Museo de Culturas Populares e Indígenas, la Cineteca Sonora, la Biblioteca Pública Central "Fortino León Almada" y el Foro Armida de la Vara, espacios donde el público podrá disfrutar de literatura, música, arte y actividades de formación lectora.

La feria contará con la participación de destacadas autoras y autores sonorenses como Roberto Corella, Fernanda Ballesteros, Mara Romero, Carlos Moncada y los ganadores del Concurso del Libro Sonorense 2024, así como con la presencia de 37 editoriales distribuidas en 78 stands.