Basura invade red de drenaje y podría agravar problemas en Navojoa

Basura, telas, plásticos y hasta metales, han sido parte de los hallazgos que se han tenido al interior de la red de drenaje en Navojoa durante los últimos días y que está impactando en los trabajos que se siguen realizando.

Así lo dio a conocer el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, quien externó el llamado a la comunidad a evitar hacerlo, ya que contribuye a que los drenajes colapsen, un tema que se ha presentado de manera recurrente durante los últimos meses.

"Siempre que vean un drenaje colapsado lo vamos a atender y reparar, pero cada vez que atendemos un drenaje nos encontramos lo mismo: basura, telas, plásticos, metales, esto lo podemos evitar desechando la basura donde corresponde", recomendó.

Durante este año, se ha evidenciado la presencia de llantas, grasa y grandes cantidades de basura sobre los drenajes y alcantarillas, lo que viene a impactar un sistema de drenaje que se encuentra en malas condiciones.

El munícipe resaltó que es esencial un cambio de cultura en la sociedad para evitar posteriores afectaciones sobre la red.

"Tirar basura en la calle o en el drenaje no solo daña la infraestructura, pone en riesgo la salud, el entorno y la calidad de vida de nuestras familias", agregó.

Cabe destacar que en Navojoa, hasta el 70 por ciento de la red de drenaje presenta problemas, los cuales se agravan ante la obstrucción generada por depósitos de basura.