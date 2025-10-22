Familias de Misioneros viven entre aguas negras

Durante más de un mes, vecinos del fraccionamiento Misioneros en Navojoa han tenido que convivir entre olores fétidos y calles convertidos en ríos a causa de los drenajes colapsados, un problema que se ha denunciado en reiteradas ocasiones, pero sigue sin solución.

Isabel Parra, vecina del fraccionamiento, describió que viven una situación complicada en las últimas semanas, ya que los afloramientos se presentan día y noche de manera constante, lo que imposibilita incluso el abrir sus ventanas, ya que los malos aromas se impregnan sobre su hogar.

Narró que las denuncias se han hecho por parte de algunos vecinos hacia el Oomapasn, quienes les ha señalado que el problema se debe a fallas en el cárcamo que se tiene en el fraccionamiento, pero a pesar de conocerse el problema, no les han brindado soluciones.

"Para pasar a la tienda incluso es difícil, el 70 por ciento de las calles con aguas negras, es un foco de infección, el que tenemos, por eso es que la gente permanece encerrada, lo más alarmante es la falta de respuesta a un evidente foco infeccioso", describió.

Dijo que esta problemática, ya se había presentado meses atrás, pero en su momento se atendió, sin embargo, en esta ocasión se ha prolongado más de lo que esperaban.

Por su parte, Rosendo Acuña, también residente del lugar, añadió que vive a un costado del cárcamo, donde se ha percatado que no se le brinda mantenimiento, motivo por el cual se pudo haber desencadenado el problema.

"Pedimos que nos atiendan, es un problema grave que tenemos", enfatizó.

Los residentes del fraccionamiento sentenciaron que en caso de seguir la problemática, buscarán realizar manifestaciones hasta tener respuesta, al considerar que es un riesgo de salud.