Clima en Sonora hoy, 23 de octubre: Pronostican amaneceres frescos y dos frentes fríos

El clima en Sonora para este jueves 23 de octubre señala que los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, continuarán influyendo en el noroeste del país durante las próximas horas, generando condiciones de lluvias ligeras en distintas zonas del estado.

De acuerdo con el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de los Estados Unidos, se prevé la posibilidad de precipitaciones ligeras —de 0.5 a 10 milímetros— en regiones del noreste, norte, oriente y zona serrana sur de Sonora.

CLIMA CONTRASTANTE EN EL ESTADO

La Coordinación Estatal de Protección Civil detalló que se mantendrán amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas de 5 a 14°C en la región montañosa, mientras que durante la tarde el ambiente será cálido a caluroso, alcanzando máximas de 36 a 38°C en gran parte del territorio sonorense.

Asimismo, se pronostica la aproximación de dos nuevos frentes fríos los días 24 y 28 de octubre, los cuales provocarán un descenso generalizado de las temperaturas y rachas de viento moderadas, principalmente en el noroeste del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA