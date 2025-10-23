  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
Sonora

Clima en Sonora hoy, 23 de octubre: Pronostican amaneceres frescos y dos frentes fríos

Se espera que con la llegada de estos nuevos sistemas frontales las altas temperaturas desciendan ligeramente

Oct. 23, 2025
Amaneceres frescos y tardes cálidas en Sonora.
El clima en Sonora para este jueves 23 de octubre señala que los efectos de una vaguada en niveles altos y medios de la atmósfera, en interacción con la corriente en chorro subtropical, continuarán influyendo en el noroeste del país durante las próximas horas, generando condiciones de lluvias ligeras en distintas zonas del estado.

De acuerdo con el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y otras fuentes oficiales de los Estados Unidos, se prevé la posibilidad de precipitaciones ligeras —de 0.5 a 10 milímetros— en regiones del noreste, norte, oriente y zona serrana sur de Sonora.

CLIMA CONTRASTANTE EN EL ESTADO

La Coordinación Estatal de Protección Civil detalló que se mantendrán amaneceres fríos a frescos, con temperaturas mínimas de 5 a 14°C en la región montañosa, mientras que durante la tarde el ambiente será cálido a caluroso, alcanzando máximas de 36 a 38°C en gran parte del territorio sonorense.

Asimismo, se pronostica la aproximación de dos nuevos frentes fríos los días 24 y 28 de octubre, los cuales provocarán un descenso generalizado de las temperaturas y rachas de viento moderadas, principalmente en el noroeste del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Amaneció con una temperatura mínima de 18°C y humedad relativa del 60%. Se espera una máxima de 36°C, con vientos de hasta 30 km/h. El cielo permanecerá mayormente despejado y sin probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Presentó una mínima de 21°C y humedad del 75%. Se prevé una máxima de 36°C, con vientos de hasta 40 km/h y cielos despejados.
  • Nogales: Registró una temperatura mínima de 7°C y humedad del 65%. La máxima alcanzará los 26°C, con vientos de hasta 55 km/h y cielos despejados.
  • San Luis Río Colorado: Reportó una mínima de 16°C y humedad del 55%. Se espera una máxima de 32°C y vientos de hasta 30 km/h, con cielos despejados y sin lluvia.
  • Navojoa: Tuvo una mínima de 21°C y humedad del 80%. La temperatura máxima será de 36°C, con vientos de hasta 40 km/h y cielos despejados.
  • Agua Prieta: Amaneció con 9°C y humedad del 70%. Se prevé una máxima de 29°C, vientos de hasta 60 km/h y 30% de probabilidad de lluvia, con cielos parcialmente nublados.
  • Guaymas: Reportó una mínima de 21°C y humedad del 70%. Se estima una máxima de 32°C, con vientos de hasta 50 km/h y cielos despejados.
Ofelia Fierros
Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


