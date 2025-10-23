  • 24° C
Sonora, líder metalúrgico

El Estado se mantiene entre los prncipales productores de oro, plata y bronce, según el Inegi

Oct. 23, 2025
La Entidad se mantuvo como uno de los principales estados productores de oro, plata y bronce en el país durante el mes de agosto, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica del Inegi.

Para agosto, Sonora se colocó en segundo lugar en la producción de oro, con 3 mil 867 toneladas, únicamente superado por Zacatecas que en el octavo mes del año tuvo una producción de 9 mil 680 toneladas.

En relación con el año pasado, el Estado tuvo una variación anual del 0.0 por ciento; es decir, mantuvo la misma producción que en el 2024, lo que lo posicionó entre los primeros lugares a nivel nacional.

En lo que refiere a la producción de plata, Sonora se ubicó en cuarto lugar a nivel nacional con un total de 40 mil 524 toneladas, superado por Zacatecas, Durango y Chihuahua.

En relación con el mes de agosto del 2024, Sonora tuvo una variación en la producción de plata de -5.9 por ciento, luego que el año pasado produjera 43 mil 037 toneladas.

La producción de cobre situó a Sonora en primer lugar, con 46 mil 329 toneladas, seguido por Zacatecas y San Luis Potosí.

En relación con el año pasado, el Estado tuvo una variación de -6.9 por ciento, luego que en el 2024 la producción ascendiera a 49 mil 768 toneladas.

En el resto de los metales que se aprovechan en el país, la Entidad no se ubicó entre los primeros lugares.

La industria minera se mantiene en diferentes sectores del Estado de Sonora

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


