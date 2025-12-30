Indígenas de Bacabachi reclaman 37 mil hectáreas

La organización Pueblos Indígenas Originales Mayos (PIOM) de Bacabachi pidió apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para la restitución o indemnización de 37 mil hectáreas, en el marco del Plan de Justicia.

Benito Santi Valdez, representante de la agrupación, informó que el año próximo esperan una respuesta favorable a su demanda, que durante seis años fue planteada a Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que Bacabachi sufrió esos despojos de terrenos desde 1932, en perjuicio de 450 jefes de familia y sucesores, quienes ahora buscan recuperar esas hectáreas.

"Confiamos en que ahora sí, con Claudia Sheinbaum, se nos hará justicia, porque ella ha mostrado interés y voluntad por resolver este añejo problema, junto con varias dependencias con las que se ha trabajado en esta demanda", manifestó.

Santi Valdez afirmó que el PIOM cuenta con el plano original y un título de propiedad gratuita expedido el 31 de julio de 1907, que es el principal elemento y sustento jurídico que buscan hacer valer ante las instancias competentes.

Señaló que durante los últimos siete años han reforzado esta lucha, pero antes hubo muchas, que no dieron resultados debido a la corrupción gubernamental a favor de los particulares y poderosos.

Mencionó que actualmente se realizan trámites y gestiones ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y otras dependencias federales.

"Estos asuntos son muy complejos, pero seguimos firmes en la exigencia de restitución de esas hectáreas para Bacabachi y comunidades como Los Buayums, Saneal, Sinahuiza y Chirajobampo", subrayó.

"Estos lugares representan una zona muy rica, donde hay muchas granjas, plantas solares y otras obras que están dentro de territorio indígena, pero todo esto no deja mayor beneficio a los habitantes de las comunidades", concluyó.

FRASE

"Esperemos que en el 2026 se haga realidad el fin de nuestra lucha": Benito Santi