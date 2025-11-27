Index Sonora opta por otras rutas para exportar

Por bloqueos carreteros y en la Garita de Mariposa, ubicada en Nogales que se han presentado esta semana por parte de productores y transportistas, algunas empresas han optado por cruzar hacia Estados Unidos por otros puertos o bien vía aérea, señaló el ingeniero Jesús Gámez García, presidente de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Sonora.

Expuso que se han mantenido atentos desde el día lunes que se presentó esta situación, platicando con los manifestantes, con sus colegas de Nogales, acercándonos con ellos, y analizando las afectaciones han tenido en los cruces donde se encuentran exportando.

Gámez García indicó que afortunadamente, en la parte de importación, aunque ha sido intermitente, ha habido mejor flujo y que no han tenido grandes afectaciones en el paro de operaciones de las plantas aquí en Sonora, permaneciendo fluido, pero con costos adicionales en lo que representa el tema de logística.

"Hemos tenido que recurrir a otros cruces fronterizos para mover nuestras mercancías, en lugar de Nogales, cruzarlo por otras partes. Hay agentes estadounidenses que nos dan esa opción, por ahí hemos estado recurriendo y lo segundo, por clientes aéreos. Hemos tenido que volar materiales para allá", destacó el presidente Index Sonora.

Respecto al tema de bloqueos, dijo que, como Index, han mantenido una comunicación estrecha con los manifestantes, mostrando empatía, y que eso de alguna manera, ha creado condiciones para que, por periodos de tiempo, los dejen mover materiales de exportación.