Alfonso Durazo: Titular de protección civil será elegido por la sociedad

Se contempla crear un organismo autónomo que opere de forma independiente del gobierno

Nov. 27, 2025
Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

Hasta el momento la Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora, continuará operaciones sin titular, pero este será designado una vez que se realice una reestructuración administrativa, además de contemplar la construcción de un organismo autónomo independiente del gobierno, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Quien fungía como titular de la dependencia era el funcionario Armando Castañeda Sánchez, quien fue cesado de sus actividades oficiales tras el incendio que dejó 24 muertos y una docena de heridos debido a la explosión de la tienda Waldo´s en el municipio de Hermosillo, el pasado 1 de noviembre.

Sobre este tema, el gobernador de Sonora, dijo que la unidad de Protección Civil por lo pronto se encuentra bajo las instrucciones del segundo al mando, recordando su propuesta sobre un replanteamiento integral del área de protección civil.

"No vamos a nombrar titular, sino hasta después de la redefinición, reestructuración administrativa del área. Pero mi idea es constituir un organismo autónomo, independiente del gobierno, conducido por la sociedad", dijo Durazo Montaño.

El mandatario explicó que la intención es que ese cuerpo directivo de representantes de la sociedad sea quien abra el proceso, así como la convocatoria para todos aquellos interesados en dirigir dicha institución, y que sea la valoración de ese cuerpo técnico de representantes de la sociedad quien decida en quién debe recaer esa responsabilidad.

Respecto a los avances en el tema de investigación de la tienda Waldo`s, dijo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) quien esté presentando la información oficial sobre este caso.

