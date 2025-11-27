¿Cuánto cuesta viajar desde Sonora a EU por Black Friday? Estas son las tiendas recomendadas para ir de compras

Viajar desde Sonora a Estados Unidos para las compras del Black Friday 2025 puede ser una gran oportunidad para aprovechar descuentos altos en electrónica, belleza, juguetes y artículos de temporada.

Este año, el evento se realizará el 28 de noviembre, aunque las promociones comenzarán días antes, por lo que muchos viajeros buscan adelantarse para evitar la saturación de tiendas y los agotamientos tempranos.

¿CUÁNTO CUESTA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS DESDE SONORA?

AUTOBÚS

Para quienes salen desde Hermosillo, las rutas de autobús hacia Tucson y Phoenix siguen siendo la alternativa más accesible. Los boletos de ida suelen encontrarse desde aproximadamente 1,078 a 1,395 pesos, por lo que un viaje redondo queda entre 2,200 y 2,800 pesos.

Los trayectos varían entre seis y diez horas, dependiendo del destino, por lo que se debe planear la duración del viaje a través de este tipo de transporte.

AUTO

Otra opción es viajar en auto propio, lo cual puede ser conveniente si se carga mercancía grande o pesada, especialmente si se divide el costo de gasolina y peajes entre varios viajeros.

Una vez en territorio estadounidense, conviene enfocarse en las tiendas que realmente ofrecen descuentos sólidos y productos con buena relación precio-calidad.

En el caso del viaje por carretera desde Hermosillo hacia Tucson o Phoenix, el gasto aproximado en gasolina y casetas varía dependiendo del vehículo, pero se puede calcular de forma general.

El viaje redondo suele implicar entre 750 y 1,100 pesos en gasolina, considerando un rendimiento promedio de 12 a 14 km por litro.

En cuanto a casetas, el trayecto completo implica un gasto aproximado de entre 300 y 450 pesos redondos.

En total, quienes viajan en auto suelen destinar entre 1,050 y 1,550 pesos por vehículo entre gasolina y peajes, cifra que se recomienda dividir entre los pasajeros para reducir el costo individual.

GASTOS A CONSIDERAR

Presupuesto promedio de compras : entre 200 y 700 dólares, según prioridades.

: entre 200 y 700 dólares, según prioridades. Gastos adicionales (comida, transporte local, artículos inesperados): entre 10 y 15% del total de compras.

Si consideras viajar en avión, los vuelos tienden a aumentar de precio cerca de las fechas del evento.

¿QUÉ ARTÍCULOS SON LOS MÁS RECOMENDADOS PARA COMPRAR EN BLACK FRIDAY?

En esta edición del Black Friday, destacan los comercios especializados en tecnología, grandes cadenas de autoservicio y tiendas de belleza que cada año aplican rebajas importantes en sets y productos premium.

Los productos que más conviene adquirir incluyen televisores, computadoras portátiles, consolas, audífonos de gama alta, juguetes, perfumes, sets de skincare y ropa de invierno.

Estas categorías suelen tener los descuentos más agresivos y ofrecen el mayor valor frente a su precio regular.

¿EN QUÉ TIENDAS DE ESTADOS UNIDOS VALE LA PENA COMPRAR EN BLACK FRIDAY?

A continuación, se presenta una lista de tiendas estadounidenses donde se recomienda realizar las compras durante Black Friday 2025:

Best Buy: Electrónica en general

Electrónica en general Walmart: Electrónica, hogar, juguetes y ropa

Electrónica, hogar, juguetes y ropa Target: Ropa, hogar, juguetes y básicos del hogar

Ropa, hogar, juguetes y básicos del hogar Macy´s: Ropa, calzado, perfumería y artículos para el hogar

Ropa, calzado, perfumería y artículos para el hogar Ulta Beauty: Maquillaje, skincare y fragancias

CONSEJOS PARA APROVECHAR MEJOR EL VIAJE DE COMPRAS A ESTADOS UNIDOS

Llevar una lista clara de compras para evitar compras impulsivas.

para evitar compras impulsivas. Revisar disponibilidad de los artículos antes de viajar, especialmente en electrónica.

antes de viajar, especialmente en electrónica. Aprovechar las ventas anticipadas en línea para asegurar productos populares.

en línea para asegurar productos populares. Considerar pickup en tienda para artículos voluminosos como televisores .

. Viajar ligero para dejar espacio a las compras.

Con una planeación clara y un presupuesto definido, el viaje desde Sonora a ciudades como Tucson o Phoenix puede resultar de mucho provecho y permitir un ahorro considerable en productos de calidad.