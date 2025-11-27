Clima en Sonora hoy, 27 de noviembre: Pronóstico para Hermosillo, Obregón, Navojoa, y otras ciudades

Con base en el análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 27 de noviembre, en el que destaca la presencia de la corriente en chorro subtropical.

Este sistema favorecerá cielos parcialmente nublados por la tarde y ausencia de lluvias, además de un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche, y temperaturas cálidas durante el día.

Asimismo, la autoridad estatal informó que un nuevo frente frío se aproximará este sábado 29 de noviembre a la frontera noroeste del país, lo que ocasionará rachas de viento superiores a 65 km/h y un descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA