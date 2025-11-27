  • 24° C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 27 de noviembre: Pronóstico para Hermosillo, Obregón, Navojoa, y otras ciudades

La Coordinación Estatal de Protección Civil anticipa para este jueves ambiente frío por la madrugada y cálido durante el día

Nov. 27, 2025
La Coordinación de Protección Civil dio a conocer las condiciones del clima en Sonora para este jueves 27 de noviembre.
Con base en el análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional y distintas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este jueves 27 de noviembre, en el que destaca la presencia de la corriente en chorro subtropical.

Este sistema favorecerá cielos parcialmente nublados por la tarde y ausencia de lluvias, además de un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche, y temperaturas cálidas durante el día.

Asimismo, la autoridad estatal informó que un nuevo frente frío se aproximará este sábado 29 de noviembre a la frontera noroeste del país, lo que ocasionará rachas de viento superiores a 65 km/h y un descenso en las temperaturas.

imagen-cuerpo

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

  • Hermosillo: Mínima de 17°C y máxima de 32°C; humedad del 45%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de lluvia.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 16°C y máxima de 31°C; humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo mayormente nublado y sin posibilidad de precipitación.
  • Nogales: Mínima de 5°C y máxima de 23°C; humedad del 70%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y 0% de lluvia.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 12°C y máxima de 25°C; humedad del 65%. Vientos de 15 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
  • Navojoa: Mínima de 17°C y máxima de 31°C; humedad del 55%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo mayormente nublado y 0% de precipitación.
  • Agua Prieta: Mínima de 4°C y máxima de 22°C; humedad del 75%. Vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.
  • Guaymas: Mínima de 18°C y máxima de 27°C; humedad del 70%. Vientos de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. Cielo nublado y 0% de precipitación.
Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


