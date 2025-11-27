Inicia fechas de pago de aguinaldo

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se establece en su artículo 87 la obligación o el derecho de las partes a recibir un aguinaldo por un mínimo de 15 días y un tope para ejercerlo hasta el 20 de diciembre de manera anual, recordó David Fernando Soto Alday, secretario del Trabajo en el Estado de Sonora. Dijo el año pasado se presentaron pocos casos de incumplimiento o retraso.

Por la fecha actual, el funcionario señaló que hasta el momento las empresas se encuentran en tiempo y forma de realizar el pago del aguinaldo correspondiente al año laborado por cada uno de los trabajadores, o bien proporcional dependiendo la situación.

"Otros temas de que deben de saber con respecto al aguinaldo, muchas veces se paga en una sola exhibición o muchas veces se paga en dos exhibiciones, va a haber muchas personas y ustedes lo van a ver y lo pueden constatar con sus compañeros, que el próximo viernes o en la próxima quincena que viene se va a pagar alguna parte de los aguinaldos de algunos de los y las trabajadoras", dijo Soto Alday.

Recordó a los trabajadores que deben estar muy atentos del tema de aguinaldos para que estos sean pagados por sus empleadores como fecha límite hasta el día 20 de diciembre del

presente año.

Asimismo, indicó que, pasando esa fecha, si existe algún trabajador que no haya recibido su aguinaldo, se le exhorta a que se acerque a la Secretaría del Trabajo, en particular a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para asesoría y representación gratuita.

Soto Alday, también resaltó que, como dependencia, se encuentran en la mejor disposición de atender este y cualquier otro tema mencionado, invitando al trabajador a que acuda al centro de conciliación.