Incumple empresa con los uniformes

Por no entregar a tiempo los uniformes escolares al Gobierno de Sonora , la empresa proveedora fue sancionada por incumplimiento de contrato, reveló el subsecretario de Educación en Sonora , Samuel Espinoza.

El funcionario dijo que ese retraso originó que se pospusiera la entrega de las prendas en Cajeme.

"El proveedor se atrasó, ya fue penalizado en el marco del contrato, tuvo una sanción económica, y solicitó una prórroga, a más tardar el 31 de enero tendrá que entregar el 100 por ciento de las prendas y tenis y con estas nuevas entregas podremos programar y avisar con tiempo como será la distribución en Cajeme y el resto de estado", afirmó.

El subsecretario de la SEC agregó que será hasta nuevo aviso cuando se entreguen las prendas en Cajeme, Guaymas y Empalme que fue donde también se pospuso el proceso.

Precisó que la empresa ha entregado el 53 por ciento de los uniformes y el 66 por ciento de los tenis.

Explicó que al quedar pendientes ciertas tallas del uniforme de preescolar y primaria e incluso de algunos números de tenis, es que no se pudo iniciar con ese proceso en la localidad, lo que causó desconcierto entre los familiares.

Samuel Espinoza adelantó que en el transcurso de la semana el proveedor informará la fechas de cómo irá realizando la entrega para a partir de ahí, replantear nuevas fechas en Cajeme, Guaymas y Empalme así como el resto de Estado.

"En el resto del Estado lo ponemos en pausa hasta no tener las certeza de cuándo tendremos suficientes tallas de uniformes para atender al 100 por ciento de la población", sostuvo.

En tanto, la entrega de uniformes fluirá en Navojoa y en Hermosillo, solo con secundarias durante las próximas dos semanas.

Si el proveedor nos entrega todo el 31 de enero, aseveró, la entrega empezará los primeros días de febrero, para lo cual se apoyarán en medios de comunicación y redes sociales de la secretaría para su difusión, la cual será por orden alfabético y grado escolar.

"Lo que ocurrió el domingo tiene que ver con nuestro atraso el sábado para salir a comunicarlo; cuando vimos que el último camión que llegó a tiempo fue a Navojoa, el sábado ya nos enteramos que no alcanzaba a llegar para Cajeme ... y cuando salimos a comunicarlo, ya teníamos poco tiempo, por lo que la siguiente ocasión, si aprendemos la lección, tenemos que hacerlo con más anticipación", apuntó.

En la convocatoria dijo, se definirá tanto los sitios, como los horarios y el apellido con el que se trabajará en cada día, así como el nivel y el grado escolar para hacer una convocatoria específica.

NO SE PUEDE CONDICIONAR INGRESO A ESCUELAS

El subsecretario de Educación aclaró que no es impedimento para que las y los estudiantes ingresen a la escuela el contar con el uniforme.

"No hay manera reglamentariamente que se prohíba el ingreso a la escuela porque no lleve puesto el uniforme escolar, al contrario, es un derecho de los niños que tenemos que asegurarnos que los niños reciban educación con o sin uniforme... pueden asistir con cualquier prenda de vestir que los niños o adolescentes tengan, sean o no uniforme", destacó.

Instó a comunicarse a la línea de la educación 01 800 623 77 00, o a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) cualquier caso que se presente.