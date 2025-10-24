  • 24° C
Imtes reforzará seguridad en transporte por celebración de Halloween

En esta fecha se han reportado daños a camiones del transporte público, desde huevos hasta piedras, que ponen en riesgo a pasajeros y conductores

Oct. 24, 2025
Con el objetivo de salvaguardar la integridad de pasajeros y operadores del transporte público urbano, el Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes) se prepara para reforzar la seguridad en las unidades el próximo 31 de octubre, informó el titular de la dependencia, Carlos Sosa Castañeda.

De acuerdo con registros de años anteriores, ha sido durante la tarde y noche de Halloween cuando se han reportado daños a las unidades del transporte público, que van desde arrojar huevos hasta piedras u otros objetos que ponen en riesgo tanto a los pasajeros como a los operadores de los camiones.

"La noche de Halloween vamos a intensificar las acciones de seguridad en el transporte público urbano, pero también hacemos un llamado a las madres, padres de familia y a los jóvenes para reflexionar sobre los riesgos que implica lanzar objetos a las unidades de transporte en busca de diversión", expresó Sosa Castañeda.

El funcionario destacó que el respeto y el orden son fundamentales para garantizar una movilidad segura, y que desde el instituto se mantendrá una colaboración estrecha con todas las corporaciones policiacas. Además, recordó que las líneas de atención del Imtes permanecerán abiertas, al igual que el número de emergencias 911, para cualquier reporte ciudadano.

Sosa Castañeda recordó que el año pasado se logró una colaboración efectiva que resultó en una disminución de incidencias; por ello, este año y los siguientes se continuará trabajando de manera conjunta con las corporaciones de seguridad para contribuir a la reducción de posibles actos vandálicos.

