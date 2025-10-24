Impulsa gobernador beca internacional

El gobernador Alfonso Durazo Montaño lanzó la convocatoria "Sonora Internacional", la cual va dirigida a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado en el extranjero o que deseen continuar sus estudios fuera del país, y tiene el objetivo de fortalecer la formación de profesionistas con una visión global.

El mandatario estatal mencionó que esta iniciativa es única en su tipo en la historia de la entidad, y es implementada a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora (Ibcees) para reconocer y promover el alto desempeño académico de las y los jóvenes sonorenses de entre 18 y 35 años, que deseen fortalecer su desarrollo profesional y personal en otros países.

Este apoyo consistirá en una beca de 200 mil pesos, emitida en uno o varios pagos, para que las y los beneficiarios puedan costear los gastos inherentes al estudio en el extranjero, como costos de matrícula, alimentación, transporte, materiales de estudio y seguro médico.

El mandatario estatal destacó que la creación de este programa inédito representa un paso decisivo para estrechar los lazos entre Sonora y el mundo, brindando a la juventud sonorense la oportunidad de formarse en instituciones internacionales de excelencia y regresar para contribuir al desarrollo del estado.

"Hemos puesto en marcha un programa llamado Sonora Internacional, que no tiene precedentes en la historia de nuestra entidad, y cuya convocatoria ya está abierta. Este programa representa un estímulo y está dirigido a estudiantes sonorenses de licenciatura y posgrado entre 18 y 35 años que deseen continuar con su formación académica en el extranjero", indicó.

Las y los interesados en este programa podrán consultar las bases y realizar su postulación del 22 de octubre al 5 de noviembre a través del portal becasycredito.sonora.gob.mx, y quienes necesiten asistencia podrán presentarse en las oficinas del instituto en Hermosillo, que están ubicadas en la calle Dr. Domingo Olivares número 128, esquina con Paseo de la Paz, en la colonia Valle Grande.

En Ciudad Obregón la atención se brindará en calle Sinaloa número 666, entre 6 de Abril y Nicolás Bravo, en la colonia Centro; y en Nogales en calle Campillo número 140, en la colonia Fundo Legal en las oficinas de la Agencia Fiscal.

Con "Sonora Internacional" el gobernador Alfonso Durazo refrenda su compromiso y visión de una educación sin fronteras, donde el talento y el esfuerzo de las y los jóvenes sean el motor que impulse la transformación del estado hacia un futuro más próspero y competitivo.

Este apoyo consistirá en una beca de 200 mil pesos, emitida en uno o varios pagos, para que las y los beneficiarios puedan costear los gastos inherentes al estudio en el extranjero.