Acercan el programa “Día del Pueblo” al ejido Cruz de Piedra

Con el propósito de fortalecer la atención a las comunidades rurales del Valle, el alcalde Luis Fuentes Aguilar encabezó una nueva edición del programa “Día del Pueblo”, organizado por el Ayuntamiento de Empalme a través de la Dirección de Desarrollo Social, beneficiando a 63 personas con servicios y atenciones gratuitas en el ejido Cruz de Piedra.

El presidente municipal expresó su satisfacción por regresar a esta comunidad y reafirmó su compromiso de continuar trabajando de la mano con las familias del Valle. Reconoció además el esfuerzo y la constancia de la delegada Claudia Coronado, destacando su labor de gestión que ha permitido concretar beneficios tangibles, como la mejora del campo de beisbol del ejido.

PANORAMA

Fuentes Aguilar recordó que, en visitas anteriores, los habitantes le habían solicitado regresar a Cruz de Piedra. Señaló que, con esta jornada, cumple esa promesa y demuestra que su gobierno mantiene cercanía con la ciudadanía. Subrayó que muchas personas no pueden desplazarse hasta la cabecera municipal para realizar trámites, motivo por el cual el Ayuntamiento acerca directamente estos servicios a las comunidades rurales.

Afirmó que su administración continuará visitando los ejidos cuantas veces sea necesario, reafirmando que su compromiso es con la confianza y el bienestar de la gente.

Por su parte, la directora de Desarrollo Social, Carmen Teresa García Arellano, destacó la importancia de estas jornadas como espacios de diálogo y colaboración directa entre gobierno y ciudadanía. Agradeció la cálida recepción de los habitantes de Cruz de Piedra y resaltó que el Gobierno Municipalista, encabezado por el alcalde Fuentes Aguilar, trabaja de cerca con la población, escuchando sus necesidades para construir soluciones efectivas en conjunto.

MEJORAR CALIDAD DE VIDA

García Arellano reiteró que la Dirección de Desarrollo Social seguirá acompañando a las familias empalmenses e impulsando programas que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Asimismo, reconoció el esfuerzo coordinado de las dependencias municipales, estatales y asociaciones civiles que se suman con compromiso a estas actividades.

En representación de la comunidad, la señora Mirian Tolano Rodríguez agradeció al alcalde, a las dependencias municipales y a la delegada Claudia Coronado por su constante apoyo y atención a las necesidades del ejido Cruz de Piedra.

Durante la jornada se brindaron consultas médicas, entrega de medicamentos y apoyos alimentarios, asesorías jurídicas y psicológicas, cortes de cabello a cargo de Icatson, además de la participación del módulo de Prevención del Delito, un stand de la Agrupación George Papanicolaou, atención de IMSS Bienestar y esterilización canina por parte de Veterinaria Animal Zone. También se realizó el sorteo de un tinaco y diversos apoyos, resultando ganadora la señora Tomasa Medina Verdugo.

REGIDORES PARTICIPANTES

Entre los asistentes estuvieron los regidores Trinidad Flores Mendoza y Mario Landa González; la delegada del ejido Claudia Coronado; el tesorero municipal Armando Escalante Villavicencio; Ramón Vázquez Robles, jefe de Personal; Martha Olivia Alcaraz Angulo, directora del DIF Empalme; Alejandro Saldivar Núñez, titular de Atención Ciudadana; Martín Moreno Egurrola, coordinador municipal de Protección Civil; Capitán Luis Ángel Flores Estrada, comisario de Seguridad Pública; Óscar Córdova, jefe de Tránsito Municipal; y Janeth Espinoza Sánchez, coordinadora regional de Programas Preventivos de Seguridad Pública.

También asistieron Gloria Delfín Moreno, coordinadora de Programas Estatales; Jesús Manuel Pérez Romero, coordinador de Logística; Carlos Rico, subdirector de Servicios Públicos; Antonio Corpus Alanís, director de Ecología; Silvia Ibarra Val, presidenta estatal de la Agrupación George Papanicolaou; María Irma Ibarra Val, presidenta local; y Nabil Iliana Martínez Viera, directora de la escuela Ángel García Aburto.