  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Niña sufre la picadura de un alacrán en un kínder de Hermosillo y muere

La Fiscalía de Sonora abrió una investigación, a fin de deslindar responsabilidades. El gobernador Alfonso Durazo se refirió al caso en conferencia

Oct. 23, 2025
Niña sufre la picadura de un alacrán en un kínder de Hermosillo y muere

Una menor que asistía al Jardín de Niños "Ignacia E. De Amante", ubicado en Hermosillo, sufrió la picadura de un alacrán y falleció. Los hechos ocurrieron el lunes 20 de octubre.

De acuerdo con la información, el plantel donde la menor fue picada por el arácnido se localiza en las calles Morelia y Horacio L. de Soria, en la colonia Centro de la capital de Sonora.

La pequeñita fue trasladada de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde pese a que fue atendida, dejó de existir.

GOBERNADOR DURAZO, AL TANTO

En cuanto a la tragedia que vivió la menor, la mañana de este miércoles 23 de octubre, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, expuso que el caso es atendido, en lo correspondiente, tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como por la Secretaría de Salud.

"La niña fue llevada de inmediato a un centro médico, porque la mamá es derechohabiente del Seguro Social y es la razón por la que se llevó a esa institución", refirió el mandatario estatal.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió una investigación por el fallecimiento de la niña.

"Es un hecho obviamente lamentable, fortuito porque se debió a una picadura de animal, alacrán, pero estamos trabajando con Educación, con la Fiscalía, con el Instituto Mexicano del Seguro Social", indicó.

Durazo Montaño indicó que mantienen contacto cercano con la familia de la menor, a la que se apoya en estos difíciles momentos.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Una decisión que nos trajo paz: Familia decide donar órganos de Netito
Sonora

"Una decisión que nos trajo paz": Familia decide donar órganos de "Netito"

Octubre 23, 2025

Juana Sofía, madre de Reyes Osvaldo Pacheco Gómez, tomó la decisión tras su fallecimiento, brindando una nueva esperanza de vida a muchos

Avanzan jornadas de oración contra el aborto
Sonora

Avanzan jornadas de oración contra el aborto

Octubre 23, 2025

En Navojoa, durante 40 días, diversos sectores y comunidad en general rezarán por la vida

Destaca CTM beneficios de reducción de la jornada laboral
Sonora

Destaca CTM beneficios de reducción de la jornada laboral

Octubre 23, 2025

La central obrera confía en que la iniciativa se aprobará próximamente