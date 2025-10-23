Niña sufre la picadura de un alacrán en un kínder de Hermosillo y muere

Una menor que asistía al Jardín de Niños "Ignacia E. De Amante", ubicado en Hermosillo, sufrió la picadura de un alacrán y falleció. Los hechos ocurrieron el lunes 20 de octubre.

De acuerdo con la información, el plantel donde la menor fue picada por el arácnido se localiza en las calles Morelia y Horacio L. de Soria, en la colonia Centro de la capital de Sonora.

La pequeñita fue trasladada de urgencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde pese a que fue atendida, dejó de existir.

GOBERNADOR DURAZO, AL TANTO

En cuanto a la tragedia que vivió la menor, la mañana de este miércoles 23 de octubre, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, expuso que el caso es atendido, en lo correspondiente, tanto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como por la Secretaría de Salud.

"La niña fue llevada de inmediato a un centro médico, porque la mamá es derechohabiente del Seguro Social y es la razón por la que se llevó a esa institución", refirió el mandatario estatal.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) abrió una investigación por el fallecimiento de la niña.

"Es un hecho obviamente lamentable, fortuito porque se debió a una picadura de animal, alacrán, pero estamos trabajando con Educación, con la Fiscalía, con el Instituto Mexicano del Seguro Social", indicó.

Durazo Montaño indicó que mantienen contacto cercano con la familia de la menor, a la que se apoya en estos difíciles momentos.