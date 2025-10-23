Avanzan jornadas de oración contra el aborto

Con muy buena participación se llevan a cabo las jornadas de oración por el fin del aborto, organizadas por la agrupación 40 Días por la Vida, delegación Navojoa, que comenzaron el 24 de septiembre.

Nora Gil Samaniego Cervantes, una de las coordinadoras del programa, informó que están participando personas de parroquias, escuelas, asociaciones y ciudadanos en general.

Hizo una invitación a sumarse a estas jornadas, que se realizan en la Plaza Santa Fe Springs, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y concluirán el 2 de noviembre.

"Cualquier persona que esté a favor de la vida puede participar en esta actividad, que es simultánea en muchos lugares de nuestro país y del mundo", señaló.

Dijo que desde hace más de diez años realizan estas jornadas, que consisten en rezos del Santo Rosario, reflexiones en favor de la vida, oraciones por los más indefensos, así como por la salvación espiritual de los no nacidos y de quienes cometen abortos.

"Más allá de la cantidad de personas que asisten a la Plaza Santa Fe, lo importante y que trasciende en estos espacios de colectividad es la unidad, solidaridad y toma de conciencia de que con oraciones es posible tocar el corazón de la gente", destacó.

"Estas jornadas son una oportunidad para reflexionar sobre la urgencia y trascendencia de frenar la práctica del aborto, que representa la violencia y un atentado al precepto universal de la vida", añadió.