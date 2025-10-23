  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Avanzan jornadas de oración contra el aborto

En Navojoa, durante 40 días, diversos sectores y comunidad en general rezarán por la vida

Oct. 23, 2025
Avanzan jornadas de oración contra el aborto

Con muy buena participación se llevan a cabo las jornadas de oración por el fin del aborto, organizadas por la agrupación 40 Días por la Vida, delegación Navojoa, que comenzaron el 24 de septiembre.

Nora Gil Samaniego Cervantes, una de las coordinadoras del programa, informó que están participando personas de parroquias, escuelas, asociaciones y ciudadanos en general.

Hizo una invitación a sumarse a estas jornadas,  que se realizan en la Plaza Santa Fe Springs, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y concluirán el 2 de noviembre.

"Cualquier persona que esté a favor de la vida puede participar en esta actividad, que es simultánea en muchos lugares de nuestro país y del mundo", señaló.

Dijo que desde hace más de diez años realizan estas jornadas, que consisten en rezos del Santo Rosario, reflexiones en favor de la vida, oraciones por  los más indefensos, así como por la salvación espiritual de los no nacidos y de quienes cometen abortos.

"Más allá de la cantidad de personas que asisten a la Plaza Santa Fe, lo importante y que trasciende en estos espacios de colectividad es la unidad, solidaridad y toma de conciencia de que con oraciones es posible tocar el corazón de la gente", destacó.

"Estas jornadas son una oportunidad para reflexionar sobre la urgencia y trascendencia de frenar la práctica del aborto, que representa la violencia y un atentado al precepto universal de la vida", añadió.

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

Contenido Relacionado
Una decisión que nos trajo paz
Sonora

"Una decisión que nos trajo paz"

Octubre 23, 2025

Juana Sofía, madre de "Netito", decidió donar los órganos de su hijo tras su fallecimiento, brindando una nueva esperanza de vida a muchos

Destaca CTM beneficios de reducción de la jornada laboral
Sonora

Destaca CTM beneficios de reducción de la jornada laboral

Octubre 23, 2025

La central obrera confía en que la iniciativa se aprobará próximamente

Por drenajes colapsados suspenden clases presenciales en el Pedagógico
Sonora

Por drenajes colapsados suspenden clases presenciales en el "Pedagógico"

Octubre 23, 2025

Desde el pasado lunes se vieron en la necesidad de regresar a las clases a distancia ante el riesgo de salud provocado por brotes de aguas negras