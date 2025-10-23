  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
Sonora

Por drenajes colapsados suspenden clases presenciales en el "Pedagógico"

Desde el pasado lunes se vieron en la necesidad de regresar a las clases a distancia ante el riesgo de salud provocado por brotes de aguas negras

Oct. 23, 2025
Debido a los constantes afloramientos de drenajes que se siguen presentando en Navojoa, el Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) 5/12 o conocido popularmente como "Pedagógico", se vio obligado a retomar las clases a distancia, debido al grave foco de infección que representaba los afloramientos a las afueras del plantel.

La medida se inició desde el pasado lunes, luego de que por varias semanas estuvieran padeciendo el problema en la colonia Sonora y Minas de Arena, donde está ubicada la institución, lo cual se convertía en un riesgo para los estudiantes del plantel, quienes además tenían complicaciones al momento de acudir a clases.

Patricia Virgen Santacruz, directora del plantel, reveló que solicitaron autorización para suspender clases, derivado de la alta contaminación que se tiene frente a la escuela, optando por preparar material y llevar clases a distancia de manera provisional.

"Hemos llevado solicitudes a Oomapasn y el presidente municipal, se nos ha comentado que es un problema grave en el que se está trabajando, que puede durar unos días o hasta más, por lo que tomamos la decisión de llevar clases a distancia, pero manteniendo las puertas del plantel abiertas para cualquier tipo de trámite", indicó.

La directora de la institución explicó que mientras el problema se soluciona, se contempla el que los estudiantes puedan ir una vez a la semana a la escuela para revisión de trabajos y ponerse al corriente.

"Hay estudiantes que vienen caminando o en bicicleta y estaban batallando para acceder, es un grave foco de contaminación y es nos llevó a tomar la decisión", añadió.

Pero también, recordó que hay constante comunicación con los padres de familia para dar seguimiento al problema, en el que confían que se pueda solucionar pronto y no impactar el proceso educativo de los estudiantes.

Edgar Coronado
